Renouveler la pensée et faire de l'éducation une priorité nationale

Le 5 septembre, au Centre national des conférences, le ministère de l'Éducation et de la Formation a célébré le 80ᵉ anniversaire de la tradition éducative et inauguré l'année scolaire 2025-2026. L'événement, retransmis en direct, a relié l'ensemble des établissements scolaires du pays, qui ont pour la première fois réalisé simultanément la cérémonie du salut au drapeau et l'hymne national.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté à la cérémonie, prononcé un discours et frappé le tambour marquant la rentrée. Il a adressé ses félicitations aux 1,6 million d'enseignants et 26 millions d'élèves et étudiants, soulignant que, depuis 80 ans, l'éducation révolutionnaire vietnamienne se trouve en première ligne, contribuant de manière décisive à la libération nationale et au développement du pays.

Photo: VNA/CVN

Le chef du Parti a affirmé que tout le Parti devait renouveler fortement sa pensée en matière de direction éducative, sans imposer d'anciens critères à une éducation moderne. Il a appelé à une mise en œuvre résolue et efficace, en considérant l'éducation comme priorité nationale. L'Assemblée nationale doit perfectionner le cadre juridique, le gouvernement renforcer les investissements et lever les obstacles institutionnels, tandis que les organisations sociales doivent promouvoir la grande union nationale et mobiliser les ressources pour l'éducation.

Le secteur éducatif doit être pionnier dans l'innovation de la pensée, des méthodes et de la gouvernance ; bâtir un corps enseignant doté de savoir, de moralité et d'esprit de dévouement ; tandis que les élèves et étudiants doivent nourrir de grandes ambitions, s'ouvrir à l'intégration internationale tout en préservant l'identité vietnamienne.

Le secrétaire général a mis en avant plusieurs orientations majeures, soulignant la nécessité de passer d'une réforme d'ajustement à une approche véritablement créatrice, faisant de l'éducation le moteur du développement national. La qualité, l'équité, l'intégration et l'efficacité doivent en être les critères essentiels, avec un strict respect de la discipline dans la mise en œuvre.

Photo : VNA/CVN

L'objectif est d'assurer un accès égal à l'éducation et d'élever le niveau général de connaissances de la population. Aucun élève ne doit être laissé de côté. Une attention particulière doit être accordée aux zones reculées, aux régions frontalières, insulaires et défavorisées. Le dirigeant a insisté sur la nécessité d'augmenter les investissements dans les infrastructures scolaires, l'alimentation des élèves, la formation et la valorisation du corps enseignant, ainsi que dans le développement des infrastructures numériques.

Tô Lâm a également proposé de promouvoir l'intégration internationale dans l'éducation et insisté sur le rôle central des enseignants, "âme" de l'éducation, ainsi que sur le rôle de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Le Parti et l'État considèrent depuis toujours que l'investissement dans l'éducation est un investissement dans l'avenir de la nation, a-t-il ajouté.

À cette occasion, le secrétaire général a remis l'Ordre du Travail de première classe au ministère de l'Éducation et de la Formation pour ses performances remarquables durant la période 2023-2025.

VNA/CVN