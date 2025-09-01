La visite du président en Chine affirme l’engagement du Vietnam pour la paix et le développement

La présence du président vietnamien Luong Cuong à la cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la victoire mondiale sur le fascisme souligne la voix responsable du Vietnam et son soutien aux efforts mondiaux en faveur de la paix, de la sécurité et du développement, a déclaré le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu. Il s’agit de son premier déplacement en Chine en sa qualité de chef de l’État.

Cette visite coïncide avec le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine et l’Année des échanges humanistes entre le Vietnam et la Chine, a-t-il déclaré à la presse avant la visite de travail du président de la République en Chine, qui se tiendra du 2 au 4 septembre.

Ce voyage fait suite à la participation de Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN), ainsi que d’une délégation de haut rang du Parti, de l’État et de l’Armée populaire de libération (APL), à une cérémonie à Hanoï célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam.

Cette visite témoigne du soutien mutuel entre les deux partis et les deux pays tout au long de leurs luttes historiques pour l’indépendance et dans la poursuite de la construction et du développement nationaux.

Au cours de ce voyage, le président Luong Cuong devrait rencontrer de hauts dirigeants chinois. C’est l’occasion pour les deux parties de renforcer leurs points de vue communs de haut niveau sur le renforcement de la confiance politique, la promotion d’une coopération substantielle et mutuellement bénéfique, la résolution des différends et le maintien d’un environnement pacifique et stable pour le développement, contribuant ainsi à la paix et à la prospérité dans la région et au-delà.

Concernant la coopération future, Nguyên Minh Vu a souligné les nombreuses complémentarités entre le Vietnam et la Chine. Leur frontière terrestre de près de 1.450 km favorise les échanges commerciaux et populaires, tandis que les deux pays partagent des similitudes culturelles et historiques, ainsi que des systèmes politiques similaires. Sur le plan économique, leurs structures se renforcent mutuellement : la Chine est une puissance mondiale dotée d’un vaste marché de consommation et de technologies de pointe, tandis que le Vietnam entre dans une phase charnière d’industrialisation et de modernisation, avec des ambitions de développement à long terme.

Dans ce contexte, une coopération plus étroite entre les deux pays est à la fois naturelle et essentielle, a-t-il plaidé. Il a souligné qu’au milieu des incertitudes mondiales et régionales, le renforcement des liens bilatéraux et la valorisation des complémentarités s’inscrivent dans la continuité des politiques étrangères et des tendances générales des deux pays.

En ce qui concerne l’avenir, Nguyên Minh Vu a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes pour bâtir une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique dans la direction des «six plus».

Le responsable a indiqué notamment la nécessité d’intensifier les échanges théoriques et la coordination des politiques, de partager les expériences en matière de développement et de renforcer la coopération au sein des forums multilatéraux afin de relever ensemble les défis et de gérer les divergences pour la paix, la sécurité et le développement de chaque pays.

Il a souligné l’importance de réaliser des avancées majeures dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme, des infrastructures et des sciences et technologies de pointe, notamment dans la transformation numérique, l’IA, les technologies quantiques, la 5G et la 6G, la biotechnologie et l’agriculture de pointe.

Nguyên Minh Vu a également plaidé pour le renforcement des échanges populaires, du tourisme et de la coopération culturelle, fondés sur des traditions communes et la proximité géographique, afin de consolider l’amitié et de consolider les fondements sociaux de liens durables à long terme.

Grâce à la profondeur des relations bilatérales, aux orientations stratégiques claires des hauts dirigeants et à un environnement stable et pacifique, le Vietnam et la Chine seront en mesure de maximiser leur potentiel de coopération, d’apporter des avantages tangibles à leurs populations et de contribuer de manière significative à la paix et au développement régionaux et mondiaux, a-t-il conclu.

