Bilan d’un siècle de direction du Parti pour orienter le développement jusqu’en 2130

Le matin du 4 mars, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, chef du Comité de pilotage chargé du bilan des 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti (1930-2030), de l’orientation de la direction du développement du pays pour le siècle suivant (2030-2130) et du bilan des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme, a présidé une séance de travail avec les groupes de rédaction afin de lancer les travaux de synthèse.

Il s’agit de la première réunion depuis la création du Comité de pilotage chargé du bilan des 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti et des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme.

Lors de la séance, les représentants du Comité de pilotage ont présenté des rapports synthétiques sur les projets concernés. De nombreux échanges francs et responsables, centrés sur les questions essentielles, ont contribué à finaliser la répartition des tâches, le calendrier de travail, le règlement de fonctionnement et le plan du bilan.

Dans son discours de conclusion, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la commémoration des 100 ans de direction du pays par le Parti communiste du Vietnam et des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme témoigne d’un long parcours révolutionnaire marqué par les sacrifices, les épreuves, la créativité et le développement.

Le bilan du centenaire permettra de revisiter le parcours du Parti dans la conduite du pays depuis sa fondation en 1930 : de la lutte pour l’indépendance et la réunification nationale à la construction et à la défense de la Patrie socialiste ; du mécanisme d’économie planifiée centralisée à la politique de Renouveau ; et du statut d’un pays pauvre et arriéré à celui d’une nation dont la position sur la scène internationale ne cesse de s’affirmer.

Le bilan des 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme permettra d’évaluer de manière scientifique, globale et objective la concrétisation des orientations stratégiques du Parti durant la période de transition vers le socialisme. Il constitue une occasion de mieux clarifier le modèle de développement, les réalisations obtenues, les limites et insuffisances, leurs causes ainsi que les enseignements tirés.

Le secrétaire général a affirmé que ces travaux ne visent pas seulement à répondre aux exigences commémoratives, mais surtout à préparer les bases théoriques et pratiques des décisions stratégiques dans la nouvelle phase de développement, en direction de 2045 et au-delà, tout en orientant le développement du pays jusqu’en 2130. Il a ainsi souligné qu’il doit s’agir d’une vaste activité politique impliquant l’ensemble du système politique, de niveau central au niveau local.

Le secrétaire général a demandé au Comité de pilotage de revoir la répartition des tâches afin d’éviter tout chevauchement ou omission et d’assurer une coordination efficace de l’ensemble du processus de synthèse.

Concernant les méthodes de travail, il a insisté sur la nécessité d’adopter des méthodes scientifiques, modernes et efficaces, notamment par l’application des technologies de l’information et la mise en place de bases de données numériques.

Il a également souligné que le Conseil théorique central constitue la force centrale participant à ces travaux, tout en appelant à mobiliser un large éventail d’experts, de scientifiques et d’historiens.

Fort de la tradition d’unité, d’intelligence et de détermination du Parti, le secrétaire général s’est déclaré convaincu que le Comité de pilotage et les groupes de rédaction mèneront à bien cette mission, contribuant à l’élaboration d’un ouvrage de synthèse d’une grande valeur théorique et pratique pour l’avenir du pays.

