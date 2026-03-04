Le Vietnam et la Mongolie renforcent leur coopération judiciaire

Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyên Van Quang, s'est entretenu le 4 mars, à Hanoï, avec son homologue mongol, Ganzorig Damdin, en visite de travail au Vietnam, réaffirmant de bonnes relations bilatérales et soulignant que la coopération judiciaire constitue une partie importante pour approfondir la compréhension mutuelle et les liens entre les deux nations.

Saluant la coopération étroite et dynamique entre les instances juridiques des deux pays, Nguyên Van Quang s'est dit convaincu que le succès de cet entretien et les résultats de cette visite contribueraient activement à la coopération bilatérale future.

Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam a exprimé son admiration pour le développement de la Mongolie, notamment dans l’économie et les avancées notables réalisées dans le cadre des réformes judiciaires.

Parallèlement, il a partagé les résultats majeurs de la réforme judiciaire au Vietnam, ainsi que le succès du XIVe Congrès national du Parti, qui place l'édification d'un État de droit au cœur des priorités nationales. Nguyên Van Quang a insisté sur le rôle crucial des tribunaux dans l’édification et le développement du pays, notamment par la création d'un environnement juridique sécurisé pour rassurer les investisseurs et la population, soutenir l'activité économique.

S’agissant de la politique de rationalisation du système politique, le système judiciaire vietnamien s'est réorganisé autour de trois niveaux distincts - la Cour populaire suprême, les cours provinciales et les cours régionales - conformément à la loi de 2024. Pour répondre aux exigences de la pratique internationale, de nouvelles instances spécialisées ont été instaurées, telles que des tribunaux dédiés à la faillite, à la propriété intellectuelle ainsi qu'un tribunal spécialisé au sein du Centre financier international.

De son côté, Ganzorig Damdin a précisé que cette visite s'inscrit dans la mise en œuvre concrète du protocole d'accord de coopération judiciaire déjà signé. Cette visite montre la haute détermination des deux parties à faire de la coopération judiciaire un pilier majeur des relations globales entre le Vietnam et la Mongolie.

Les discussions ont permis de définir des orientations de coopération futures, incluant la multiplication des échanges de délégations à tous les échelons et le maintien de la coopération et du soutien mutuel constant, tant en présentiel qu'en ligne.

Les deux délégations ont convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace de l'accord de coopération judiciaire, notamment l'échange d'expertises concernant la création et le fonctionnement des tribunaux spécialisés et des mécanismes juridictionnels dans les zones de libre-échange. Un accent particulier sera mis sur le partage d'expériences en matière de développement de tribunaux électroniques et de gestion judiciaire numérique, entre autres.

Après l’entretien, s’est tenue une cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre l'Académie de la Cour du Vietnam et l’Institut de formation, de recherche et d'information judiciaires de Mongolie (JTRII).

