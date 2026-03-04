Le président Luong Cuong reçoit le président de la Cour suprême de Mongolie

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu, dans l’après-midi du 4 mars à Hanoï, le président de la Cour suprême de Mongolie, Ganzorig Damdin, en visite de travail officielle au Vietnam du 3 au 7 mars.

En accueillant le haut magistrat mongol et sa délégation de haut niveau, le chef de l’État s’est félicité de la consolidation et du développement constants de l’amitié traditionnelle entre les deux pays. Il a souligné que cette relation historique a enregistré des avancées remarquables et concrètes dans de nombreux domaines tels que la politique, l’économie, le commerce, l’éducation et les échanges entre les peuples, jalonnées notamment par l’élévation des relations bilatérales au rang de "partenariat global" en septembre 2024.

Le président Luong Cuong a hautement apprécié le fait que la Mongolie attache toujours de l’importance au développement de ses relations avec le Vietnam, considérant ce dernier comme son "troisième voisin" et l’un de ses partenaires les plus importants en Asie du Sud-Est.

Il a réaffirmé que le Vietnam souhaite, de concert avec la Mongolie, continuer à cultiver et à intensifier cette amitié traditionnelle dans tous les domaines, en adéquation avec les capacités et les besoins respectifs des deux nations. Selon lui, cette coopération répond aux intérêts et aux aspirations profondes des deux peuples, tout en contribuant activement au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération tant au niveau régional qu'international.

Pour sa part, le président de la Cour suprême de Mongolie, Ganzorig Damdin, a respectueusement transmis les salutations cordiales et les meilleurs vœux du président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh aux hauts dirigeants vietnamiens.

Ganzorig Damdin a confirmé que la coopération bilatérale n'a cessé de se renforcer, devenant de plus en plus profonde et substantielle, avec une extension continue de la collaboration entre les institutions judiciaires. Il a exprimé sa ferme conviction que sa visite jetterait les bases indispensables d’une nouvelle phase de développement pour la coopération entre les deux organes de justice.

Rendant compte des résultats de son entretien avec son homologue vietnamien, Ganzorig Damdin a précisé que les deux parties avaient procédé à des échanges approfondis sur l’évolution du système judiciaire de chaque pays. Les discussions ont permis de partager des expériences précieuses et de renforcer l’apprentissage mutuel.

Il s’est dit convaincu que le partenariat global se développerait vigoureusement à l’avenir, la coopération judiciaire étant appelée à devenir l’un des piliers importants de cette relation.

Saluant les efforts déployés par les deux Cours suprêmes, le président Luong Cuong a rappelé que sur la base du mémorandum d’entente signé en juin 2025, les deux institutions ont intensifié les échanges de délégations, la formation du personnel, le partage d’expertises en matière de jugement et le soutien à l’édification d’institutions judiciaires modernes.

Le dirigeant vietnamien a réitéré son plein soutien au renforcement d’une coopération judiciaire concrète et efficace. Il s’est déclaré convaincu que cette visite contribuerait à resserrer et à renforcer la coopération judiciaire entre le Vietnam et la Mongolie, apportant ainsi une contribution positive et durable à l’essor de l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

