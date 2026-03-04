Législatives 2026

Lai Châu : la commune frontalière de Hua Bum prête pour le scrutin

En vue des élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, la commune frontalière de Hua Bum, dans la province de Lai Châu, s’active à finaliser les derniers préparatifs.

>> Hanoï : des préparatifs pour la fête de la démocratie à l'ère numérique

>> Élections législatives et locales : les jalons clés avant la Journée nationale du scrutin

>> La population exprime sa confiance dans le succès des élections législatives et locales de 2026

Photo : VNA/CVN

Ces derniers jours, le long des axes routiers du centre communal et des chemins menant aux villages de Hua Bum, l’atmosphère des préparatifs électoraux se fait de plus en plus palpable. Les drapeaux nationaux, banderoles et slogans aux couleurs éclatantes ont transformé le paysage des hameaux de cette région montagneuse frontalière.

La communication ne se limite pas aux supports visuels. Elle est également intégrée de manière flexible dans les réunions villageoises, les activités des cellules du Parti et celles des organisations de masse. Le réseau de haut-parleurs de la commune diffuse régulièrement des informations sur la Loi relative aux élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires, aidant ainsi les habitants à mieux comprendre leurs droits et leurs devoirs civiques.

La commune a mis en place une Commission électorale composée de 17 membres, organisée en cinq comités électoraux et 13 équipes électorales répartis dans 13 points de scrutin, conformément aux dispositions de la loi électorale.

Parallèlement, la liste des électeurs a été affichée publiquement dans les zones de vote afin de permettre aux habitants de la consulter et d’en assurer le suivi.

Selon Nguyên Duc Hiên, vice-secrétaire du Comité du Parti et président du Comité populaire de la commune de Hua Bum, tous les préparatifs se déroulent actuellement de manière fluide. Les sceaux officiels ont été délivrés, les infrastructures nécessaires aux bureaux de vote ont été entièrement préparées et une ultime vérification est en cours afin d’assurer les meilleures conditions pour ce jour important.

Située dans une zone frontalière stratégique et habitée par plusieurs groupes ethniques tels que Hà Nhi, Mông, Thai et Kinh, la commune accorde une attention particulière à la sécurité du scrutin. La police communale coopère étroitement avec le poste de garde-frontière de Hua Bum et les autorités locales afin de garantir la sécurité absolue des points de vote.

Chaque bulletin de vote des électeurs de Hua Bum ne représente pas seulement un choix individuel, mais également l’expression de la confiance placée dans les représentants du peuple. Les préparatifs méthodiques et résolus menés à la base constituent un fondement solide pour faire de ces élections un véritable jour de fête nationale.

VNA/CVN