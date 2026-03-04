Législatures 2026

Dà Nang prépare un plan électoral flexible et pragmatique

Grâce à une approche proactive, déterminée et méthodique, la ville de Dà Nang (Centre) a quasiment finalisé ses préparatifs pour les élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, dans le respect des délais et des dispositions légales.

Photo : VNA/CVN

Le Comité électoral de la ville et les 93 comités électoraux communaux et de quartier ont publié des résolutions annonçant les listes officielles des candidats aux Conseils populaires de tous les échelons. Le matériel électoral, comprenant les profils des candidats, les bulletins de vote et les équipements connexes, a été imprimé et distribué aux localités, tandis que les listes électorales ont été affichées dans les bureaux de vote conformément à la réglementation.

Préparatifs minutieux

La formation professionnelle des fonctionnaires et du personnel électoral a été dispensée avec sérieux et dans les délais impartis. Les Comités du Front de la Patrie du Vietnam, à tous les niveaux, organisent des réunions d’information des électeurs et des activités de campagne électorale de manière démocratique et transparente.

Nguyên Duc Dung, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Conseil populaire municipal et chef du Comité électoral de la ville, a déclaré que Dà Nang avait appliqué rigoureusement les directives des autorités centrales tout en publiant rapidement des plans détaillés et des documents d’instructions afin d’assurer une mise en œuvre unifiée et coordonnée au sein du système politique.

Le Comité électoral municipal et les 93 comités électoraux communaux et de quartier ont été créés dans les délais et conformément aux exigences légales. La ville a mis en place cinq commissions pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, 23 pour l’élection du conseil populaire municipal et 628 pour les élections communales.

Au total, 1.784 bureaux de vote et leurs équipes électorales respectives ont été déployés, tandis que la vérification et l’élaboration des listes électorales ont été menées avec rigueur et transparence.

Grâce à des conférences consultatives, la ville a finalisé rapidement ses listes de candidats, comprenant 24 candidats à l’Assemblée nationale, 125 au conseil populaire municipal et 3.121 aux conseils populaires communaux. Ces listes garantissent la représentation des femmes, des jeunes, des personnes non membres du Parti et des minorités ethniques, avec des taux d’approbation supérieurs à 99% sur les lieux de travail et dans les quartiers résidentiels.

Organisation flexible des élections

Nguyên Duc Dung a déclaré que les élections se déroulent alors que Dà Nang vient de mettre en œuvre des fusions d’unités administratives et un modèle d’administration locale à deux niveaux. Avec plus de 2,18 millions d’électeurs répartis dans 93 communes et quartiers, ainsi qu’une zone spéciale, la charge de travail est considérable.

Photo : VNA/CVN

Les autorités ont demandé aux localités, en particulier les zones frontalières, insulaires et reculées, d’élaborer des plans électoraux flexibles adaptés aux réalités locales, garantissant ainsi le droit de vote des citoyens. Les bureaux de vote et les plans logistiques pour le transport du matériel électoral et des urnes ont été organisés en fonction des conditions géographiques et de transport.

La ville a également intensifié sa communication publique à travers divers formats afin de sensibiliser la population à l’importance politique des élections et aux droits et devoirs des électeurs. Les médias et les portails en ligne ont lancé des sections dédiées aux élections, mettant en lumière les étapes et informations clés.

Les mesures de sécurité politique et de maintien de l’ordre public ont été renforcées pour garantir le bon déroulement des élections, parallèlement aux efforts déployés pour assurer la cybersécurité et prévenir la désinformation ou les activités visant à perturber le processus. Les mesures de prévention des incendies, de préparation aux secours et de sécurité dans les bureaux de vote ont également été pleinement mises en œuvre.

L’inspection et la supervision ont été renforcées, tandis que les autorités ont intensifié l’accueil et le traitement des plaintes et pétitions relatives aux élections afin de prévenir tout problème potentiel.

Dà Nang a également promu la transformation numérique des préparatifs électoraux, notamment par la mise en place d’un portail d’information électorale, de cartes numériques des circonscriptions, d’outils de déclaration en ligne pour les candidats, d’un logiciel d’impression des cartes d’électeur et d’un système de suivi de la participation. Des tutoriels vidéo et des guides opérationnels ont également été élaborés pour accompagner les équipes électorales.

La ville a affirmé que les préparatifs se déroulent comme prévu, dans le respect des principes démocratiques et de la loi. Dans les prochains jours, les autorités poursuivront l’examen et la finalisation des tâches restantes afin de garantir le bon déroulement, la sécurité et l’efficacité du jour du scrutin, et d’en faire une véritable fête nationale.

VNA/CVN