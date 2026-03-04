Législatives 2026

Vinh Long mobilise les figures khmères influentes en vue des élections générales

Alors que les préparatifs s'intensifient en vue des élections des députés à la XVI e Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong, renforce ses actions coordonnées, conformément à la loi et au calendrier prévu.

Photo : VNA/CVN

L'accent est mis sur la promotion du rôle de personnalités respectées, de responsables locaux et de membres du Parti issus de la communauté ethnique khmère afin de consolider le consensus parmi les électeurs.

Dans la commune de Song Lôc, qui abrite une importante population khmère, les préparatifs ont été menés en tenant compte des spécificités locales. La commune comprend 22 hameaux et compte 42.628 habitants, dont 20.569 Khmers, soit 48,25% de la population.

Les autorités locales ont mis en place un comité de pilotage électoral de 25 membres et une Commission électorale de 17 membres, ainsi que huit circonscriptions et 24 équipes de vote. Les listes électorales de 31.955 électeurs ont été établies et affichées dans 83 points d'information répartis dans 24 bureaux de vote.

Les efforts de communication ont été intensifiés grâce à des formats diversifiés et flexibles. La commune a organisé 161 séances d'information en présentiel, qui ont attiré plus de 16.500 participants, a produit 26 émissions radiophoniques thématiques et a étendu sa communication via les plateformes numériques.

Un élément notable est l'engagement actif de personnalités respectées de la communauté khmère. Lors de rassemblements communautaires, d'activités religieuses dans les pagodes locales, de visites à domicile et de réunions de village, des moines, des dignitaires, des anciens, des secrétaires de cellules du Parti et des membres du Parti ont mené des communications bilingues en vietnamien et en khmer. Cette approche a permis aux habitants de mieux comprendre les dispositions légales et d'éviter la désinformation.

Tô Thi Thu Hông, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Song Lôc et responsable du comité de pilotage des élections de la commune, a déclaré que la communication dans les zones à population khmère doit garantir l'exactitude, l'exhaustivité et l'adéquation culturelle et linguistique. Des personnalités intègres sont des intermédiaires essentiels entre les comités du Parti, les autorités et la population, contribuant à consolider la confiance et à unifier la prise de conscience et l'action.

Photo : VNA/CVN

Dans le hameau de Hoà Lac C, où les Khmers représentent 73% de la population, la cellule du Parti a désigné chacun de ses 25 membres pour superviser des groupes d'autogestion spécifiques. Les membres du Parti khmerophones sont chargés de la communication dans les zones à forte concentration khmère. Grâce à cette mesure, les personnes âgées et les plus vulnérables reçoivent une information claire et complète, leur permettant ainsi de faire des choix éclairés, a souligné Thach Ly Ko, secrétaire de la cellule du Parti.

Selon la Commission électorale provinciale, Vinh Long compte plus de 3,2 millions d'électeurs. La province élira 18 députés à l'Assemblée nationale, 85 députés au Conseil populaire provincial et 2 701 membres des Conseils populaires communaux.

VNA/CVN