Législatives 2026

Cao Bang mobilisée pour faciliter le vote des électeurs

Le 4 mars, une délégation du Comité permanent de l’Assemblée nationale et du Conseil électoral national, conduite par le général d’armée Phan Van Giang, membre du Politburo, ministre de la Défense, a effectué une mission de supervision et d’inspection des préparatifs des élections des députés de l’Assemblée nationale (XVI e législature) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 dans la province de Cao Bang (Nord).

Selon le rapport présenté par le président du Comité populaire provincial, Lê Hai Hoa, la province a mis en place et consolidé les structures chargées de l’organisation du scrutin. Le Comité directeur des élections comprend 19 membres, tandis que le Comité électoral provincial en compte 34. Seize circonscriptions ont été définies pour élire 50 membres au Conseil populaire provincial.

Trois Comités électoraux ont été constitués pour les élections législatives, regroupant 34 membres, et 16 pour les élections des membres au Conseil populaire provincial, avec 197 membres. Au 30 janvier, l’ensemble des communes et quartiers avaient établi 566 bureaux de vote et autant d’équipes électorales, mobilisant près de 9.000 membres.

Le 16 février, le Comité électoral provincial a publié la liste officielle de 13 candidats aux élections législatives dans trois circonscriptions, ainsi que celle de 84 candidats au Conseil populaire provincial dans 16 circonscriptions. À la date du 26 février, 1.690 candidats aux conseils populaires communaux avaient été annoncés dans 341 circonscriptions locales.

Entre le 4 et le 8 février, les consultations des électeurs au lieu de résidence des candidats aux élections législatives et provinciales ont été menées à bien.

Province montagneuse aux reliefs accidentés, Cao Bang fait face à plusieurs difficultés liées aux difficultés de transport, ainsi qu’à des écarts dans les listes électorales dus à des divergences de données et à des problèmes techniques du logiciel de gestion électorale.

Lors de la séance de travail, le général Phan Van Giang a salué l’esprit d’initiative des autorités locales, estimant que ces efforts constituent une base solide pour garantir un scrutin sûr et conforme à la loi.

Il a recommandé au Comité électoral provincial de renforcer la mobilisation, en s’appuyant notamment sur les secrétaires dé comités du Parti et les chefs de villages, afin de sensibiliser les électeurs et de promouvoir un vote éclairé en faveur de candidats compétents et représentatifs. Il a également insisté sur la nécessité de prévoir des urnes mobiles pour permettre à tous les électeurs d’exercer leur droit de vote.

Les autorités provinciales sont appelées à intensifier la communication sur le profil des candidats, à traiter efficacement les plaintes et recours, à vérifier rigoureusement les listes électorales et à créer les conditions les plus favorables pour la participation des électeurs le jour du scrutin.

