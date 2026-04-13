Expérience de la culture japonaise à la librairie Fahasa

Le festival "Unbox Manga Dan Da Dan" du Japon à Hô Chi Minh-Ville s’est récemment tenu avec de nombreux contenus mêlant livres, produits culturels et activités expérientielles, ouvrant ainsi la série d’événements célébrant le 50ᵉ anniversaire de la société Fahasa (1976-2026).

>> FAHASA offre des bibliothèques à 50 écoles à travers tout le pays

Dans la soirée du 12 mars, à la librairie Fahasa Tân Dinh à Hô Chi Minh-Ville, a eu lieu la cérémonie d’ouverture du festival "Unbox Manga Dan Da Dan". Le point fort du programme a été l’événement d’unboxing du manga phare Dan Da Dan (tome 1), en présence du célèbre TikToker Hill Manga, créant une atmosphère conviviale et dynamique avec la communauté des passionnés de manga.

Par ailleurs, les participants ont pu profiter de performances musicales japonaises entraînantes, contribuant à instaurer une ambiance festive, jeune, colorée et imprégnée de l’esprit de la culture japonaise au cœur même de la librairie.

Dans le cadre du programme, Fahasa a présenté plusieurs catégories de produits particulièrement prisées par les jeunes lecteurs, telles que les mangas, les figurines et divers articles inspirés du Japon.

À cette occasion, Fahasa a également élargi son offre et l’expérience client en introduisant de nombreuses licences (personnages sous droits) mondialement connues, telles que : Hello Kitty, Sanrio, Doraemon, Dan Da Dan, Sonny Angel…

L’intégration de ces licences populaires dans l’espace de la librairie enrichit non seulement l’expérience d’achat, mais témoigne aussi de l’orientation de Fahasa vers les tendances culturelles et de divertissement contemporaines, transformant progressivement la librairie en une destination plus proche des goûts et centres d’intérêt de la nouvelle génération de clients.

À cette occasion, Fahasa a également lancé plusieurs autres séries de mangas, telles que : Frieren - Le mage des funérailles, Monster Deluxe, Fleurs parfumées et fières, Song mệnh cõi Hoàng tuyền - tome 1 (nouveauté), proposées en deux versions, standard et spéciale avec des cadeaux inclus.

Auparavant, dans le cadre de la série d’activités célébrant le 50ᵉ anniversaire de l’entreprise, Fahasa avait organisé un workshop intitulé Marketing 7.0 : de la technologie à la pensée à l’ère de l’IA à la librairie Fahasa Tân Dinh.

Texte et photo : Minh Thu/CVN