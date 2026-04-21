Diffuser les valeurs du livre et poser les bases d’une société apprenante

Depuis 2014, le 21 avril est célébré comme la Journée du livre et de la culture de la lecture au Vietnam. Après plus d’une décennie, l’événement s’est progressivement imposé comme une véritable "fête culturelle", contribuant à ancrer l’habitude de lire au sein de la société.

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Photo: VNA/CVN

Dans un habitat collectif de Bach Khoa à Hanoï, le club "Lire avec son enfant" anime chaque week-end un espace dynamique où les élèves s’exercent à la lecture, repèrent des détails marquants, enrichissent leur vocabulaire et illustrent les ouvrages.

Selon la docteure Nguyên Thuy Anh, fondatrice du club, les enfants sont encouragés à rédiger leurs impressions, à raconter les histoires à leur manière ou à les relier à leur vécu personnel. Cette approche rend la lecture vivante, développe la sensibilité littéraire et nourrit la vie spirituelle des jeunes.

À la Maison d’édition Kim Dông, des activités variées - rencontres avec des auteurs, séances de narration, ateliers créatifs - sont régulièrement organisées. Selon sa vice-directrice et rédactrice en chef, Vu Thi Quynh Liên, pour rapprocher le livre des lecteurs, il convient d’accorder une attention simultanée à la qualité du contenu, à la forme et aux modes d’accès. Les programmes thématiques consacrés à l’histoire, à la mer et aux îles, à la culture traditionnelle ou aux compétences de vie permettent de rendre la lecture plus concrète et pertinente, notamment pour les jeunes.

Dans de nombreuses localités, des modèles efficaces émergent également : concours tels qu'ambassadeur de la culture de la lecture, rédaction sur son livre préféré, initiatives destinées à la jeunesse, ou encore rues et boulevards du livre devenus des espaces culturels communautaires. Dans le système éducatif, le modèle de "bibliothèque conviviale" se développe à grande échelle.

Entre 2021 et 2025, plus de 2.100 bibliothèques de ce type ont été mises en place dans 14 provinces et villes, bénéficiant à plus de 3,28 millions d’élèves.

Pour que la culture de la lecture s’inscrive durablement dans la vie sociale, les experts appellent à un changement d’approche. La Journée du livre et de la culture de lecture doit être considérée comme un "dispositif souple" de portée stratégique, favorisant la construction du savoir, la formation de la personnalité et l’apprentissage tout au long de la vie.

Ces dernières années, de nombreuses maisons d’édition nationales ont fait preuve de proactivité en recherchant des manuscrits de qualité à publier et à présenter au public. Vu Thi Quynh Liên insiste sur la nécessité d’investir davantage dans des activités interactives afin que le livre "vive" dans la communauté.

De son côté, la docteure Nguyên Thuy Anh souligne que la promotion de la lecture doit dépasser les campagnes ponctuelles pour proposer des expériences adaptées à chaque public, notamment pour les enfants, chez qui la lecture doit rester un plaisir et non une obligation.

Un défi majeur réside aujourd’hui dans la construction d’un véritable "écosystème de lecture" à l’ère du numérique. Celui-ci doit s’appuyer sur trois piliers : la famille, l’école et la société. Selon Nguyên Châu Linh, vice-présidente du Conseil du livre des entrepreneurs, la famille sème les premières graines, l’école doit transformer la lecture en espace d’échange, et les institutions, les éditeurs et les médias doivent créer un environnement valorisant le savoir.

Le 17 mars, le Secrétariat du Parti a publié la directive n°04-CT/TW visant à renforcer la direction du Parti sur les activités éditoriales dans le nouveau contexte, en plaçant le lecteur au centre et comme finalité de l’édition. Elle fixe pour objectif, à l’horizon 2030, de promouvoir fortement la culture de la lecture, de développer des institutions et espaces dédiés à la lecture, à l’apprentissage et à la création, et d’encourager un mouvement national de lecture.

Lorsque la lecture devient une part naturelle de la vie quotidienne, permettant à chacun d’y trouver plaisir et sens, la culture de la lecture peut se développer durablement et contribuer à concrétiser l’ambition d’une société apprenante.

VNA/CVN