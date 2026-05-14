La culture cham à l’honneur lors d’un grand festival national prévu en juin

La province de Khanh Hoa (Centre), en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, prépare l’organisation de la 6 e Fête nationale de la culture de l’ethnie Cham.

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L’événement vise à promouvoir les valeurs culturelles des Cham auprès du public vietnamien et international, tout en contribuant à la mise en œuvre de la Résolution 80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.

La fête se déroulera du 26 au 28 juin sur la place du "16-Avril", dans les quartiers de Phan Rang et Dông Hai, ainsi que dans plusieurs autres sites de la province de Khanh Hoa. L’événement réunira sept villes et provinces abritant d’importantes communautés cham : Khanh Hoa, Gia Lai, Lâm Dông, Tây Ninh, An Giang, Dak Lak et Hô Chi Minh-Ville.

Selon Nguyên Long Biên, vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, la fête aura pour thème : "Préservation et promotion de l’identité culturelle de l’ethnie Cham dans la nouvelle ère". Cette manifestation culturelle marque également le succès du XIVe Congrès national du Parti ainsi que des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le programme comprendra de nombreuses activités culturelles, sportives et touristiques mettant en valeur l’identité Cham : reconstitutions de rites et de fêtes traditionnelles, présentation de métiers artisanaux, spectacles d’arts populaires, défilés de costumes traditionnels, espace d’art multimédia autour du thème "Couleurs Cham – Convergence et rayonnement", promotion de produits touristiques, de produits OCOP (One Commune One Product) et de spécialités locales, ainsi qu’une foire gastronomique.

Les autorités de la province de Khanh Hoa ont souligné que l’organisation devra garantir efficacité, sécurité et maîtrise des dépenses, tout en valorisant la richesse et l’originalité de la culture Cham. L’événement vise également à créer une atmosphère festive pour les habitants et les visiteurs, tout en renforçant la promotion du tourisme provincial.

VNA/CVN