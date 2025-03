Les judokas doivent relever les défis pour remporter l’or des SEA Games

>> SEA Games 31 : les judokas vietnamiens ont brillé sur les tatamis

>> Le Vietnam se mobilise en vue des SEA Games et ASIAD

>> Seuls les footballeurs de moins de 22 ans sont autorisés à participer aux SEA Games 33

>> L'athlétisme vietnamien a pour objectif de maintenir son leadership en Asie du Sud-Est

Photo : Danviet.vn/CVN

Le Vietnam a été l’équipe numéro un lors des deux Jeux précédents, remportant neuf médailles d’or lors de la 31e édition sur son sol national et huit lors de la suivante au Cambodge.

À l’approche des 33es Jeux, les entraîneurs et les pratiquants d’arts martiaux accélèrent leurs plans pour améliorer leurs compétences et se préparer à tous les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés cette fois-ci.

En tant que pays hôte, la Thaïlande a le droit de décider des catégories à organiser. Dans la dernière annonce, il y a 12 catégories pour les hommes et les femmes, principalement axées sur les points forts des Thaïlandais, les poids lourds, tandis que plusieurs compétitions de poids plus légers, dans lesquelles le Vietnam excelle,

Les catégories féminines de 45 kg, 48 kg et 53 kg, ainsi que les catégories masculines de 60 kg, dans lesquelles le Vietnam domine depuis de nombreuses années, ont été abandonnées.

En conséquence, les champions Dô Thu Hà, Hoàng Thi Tinh, Nguyên Thi Thanh Thuy et Chu Duc Dat ne se battront pas pour défendre leur titre, malgré leurs bonnes performances actuelles.

Hoàng Thi Tinh, Nguyên Thi Thanh Thuy étaient deux représentantes vietnamiennes aux deux derniers Jeux olympiques.

"Il est presque impossible pour nous d’envoyer nos meilleurs boxeurs dans les catégories de poids légers aux Jeux d’Asie du Sud-Est en Thaïlande cette fois-ci, car le poids le plus bas pour les femmes est de 57 kg et 66 kg pour les hommes. Par conséquent, nous devons avoir nos propres plans spécifiques", a déclaré le secrétaire général de la Fédération de judo du Vietnam, Nguyên Huu An.

Un autre problème est la naturalisation des joueurs des pays participants, comme les Philippines, le Cambodge et la Thaïlande. Pour améliorer leur force aux SEA Games, ils ont "importé" des athlètes du Japon. Ces combattants restent et s’entraînent dans les meilleurs clubs du Japon, et ne rejoignent les équipes nationales que lors des compétitions internationales.

Parmi eux, on trouve Masayuki Terada de Thaïlande et Shintaro Uno du Cambodge dans la catégorie des 73 kg hommes, ainsi que Shugen Nakano des Philippines dans la catégorie des 66 kg hommes.

Selon le comité d’entraîneurs vietnamien, le calendrier des Jeux est très difficile pour le Vietnam, car certaines catégories de poids n’ont jamais été abordées auparavant par les athlètes vietnamiens et ils ne sont actuellement en mesure de concourir que pour deux médailles d’or.

Cependant, l’entraîneur Nguyên Duy Khanh a estimé que même si les athlètes d’origine japonaise font preuve d’une technique exceptionnelle, ils ne sont pas imbattables.

Il a donné l’exemple de l’olympienne Nguyên Thi Thanh Thuy qui a battu Saki Yanagiha du Cambodge pour remporter la catégorie des 52 kg femmes lors des 32es Jeux d’Asie du Sud-Est, sa victoire étant due à son expérience et à sa détermination.

Les athlètes vietnamiens auront plusieurs compétitions internationales qui sont considérées comme des échauffements importants dans les prochains mois, notamment le championnat d’Asie en avril en Thaïlande et le championnat du monde en juin en Hongrie. Certains combattants de renom participeront également à des événements du Grand Chelem en Mongolie, aux Émirats arabes unis et au Japon.

Nous avons fixé des objectifs pour les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est. Nous attendrons l’annonce technique du comité d’organisation pour bien comprendre les réglementations et les limites (le cas échéant), puis nous aurons des tâches spécifiques pour nos athlètes afin que nous puissions mener à bien la mission, a déclaré Nguyên Huu An.

VNA/CVN