Le Vietnam termine en tête des Championnats d'Asie du Sud-Est de judo 2024

Photo : CTV/CVN

L'équipe vietnamienne de judo a décroché un impressionnant total de 20 médailles d'or, 15 d'argent et 28 de bronze. L'équipe, composée de 75 athlètes, comprenait des figures de proue telles que Nguyên Hoàng Thanh, Dô Thu Hà, Nguyên Ngoc Diêm Phuong et Nguyên Xuân Phi.

La compétition s'est déroulée du 30 mai au 2 juin à Bali, en Indonésie, et a rassemblé plus de 250 athlètes de huit pays, dont la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, le Laos, le Cambodge, Singapour, le Vietnam et l'Indonésie.

Cette année, outre les catégories traditionnelles des championnats, l'événement comprenait également des compétitions pour les jeunes âgés de 15 à 20 ans. Sur les 20 médailles d'or remportées par l'équipe vietnamienne, huit ont été obtenues dans la catégorie pour les jeunes. L'équipe hôte, l'Indonésie, a fini deuxième.

VNA/CVN