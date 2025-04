Une grand-mère fait sensation sur Internet avec ses photos de voyage

Hà Tinh

Née en 1928 dans le village de Nam Quang, à Thach Trung, Hà Tinh, Madame Tứ est une femme optimiste, dynamique et résolument moderne - des qualités qui lui permettent de s’adapter aisément aux voyages en famille.

De la salle de sport aux quatre coins du Vietnam

En août 2024, Madame Tứ est devenue virale sur les réseaux sociaux grâce à des photos et vidéos la montrant en train de faire du sport, de la gymnastique ou de la natation. À presque 100 ans, elle reste en pleine forme, lucide et passionnée par l’exercice physique. Depuis 20 ans, elle marche tous les jours. Chaque semaine, ses petits-enfants l’emmènent à la piscine pour nager. Grâce à son engagement envers son bien-être physique, elle jouit d’une santé exceptionnelle.

Les photos de Madame Tứ ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Elle y apparaît rayonnante, entourée de paysages magnifiques. Sur ces images, elle porte des tenues traditionnelles et est accompagnée de ses proches. Son regard reflète un optimisme sans faille, qui inspire de nombreux internautes.

Les commentaires sont nombreux et élogieux : “Ces photos sont émouvantes et inspirantes. À 97 ans, elle incarne le dynamisme, la joie de vivre et une soif inextinguible de découvertes” ; “Quelle prestance ! J’aimerais avoir sa vitalité et sa santé !”…

Un voyage plein de découvertes

Son petit-fils, Vo Ta Nam (né en 1990), a partagé des détails supplémentaires sur cette aventure. Ayant grandi sous l’influence bienveillante de sa grand-mère, Nam comprend bien son optimisme et sa passion pour le voyage. Au début de l’année 2025, il a donc décidé de l’inviter à explorer le Vietnam à ses côtés. "Je veux offrir à ma grand-mère des expériences inoubliables avec nous. Elle adore voyager et admirer le monde", raconte-t-il.

Lorsque la famille lui a présenté le projet, Madame Tứ l’a accueilli avec enthousiasme et a immédiatement accepté. Elle a affirmé être en assez bonne santé pour suivre ce programme.

Le voyage a été organisé en trois étapes. La première, qui s’étend de Hà Tinh à Dà Nang, inclut des arrêts de 2 à 3 jours dans chaque lieu pour explorer les sites touristiques les plus emblématiques. La deuxième étape les conduira de Hà Tinh à Hanoï, avec des haltes à Thanh Hoa, Ninh Binh, Hà Nam, Quang Ninh, Hai Phong, Hanoï et Lang Son. Enfin, la troisième étape verra la famille découvrir le Sud et le delta du Mékong.

Des pas infatigables

Madame Tứ et ses petits-enfants ont achevé la première étape en 12 jours, parcourant des sites célèbres de Quang Binh, Quang Tri, Huê et Dà Nang. "La deuxième étape commencera le 10 avril et la troisième le 1er mai. J’ai divisé le voyage en plusieurs étapes pour préserver la santé de ma grand-mère et celle des autres membres de la famille", précise Nam.

Ces 12 jours de voyage ont été une expérience inoubliable pour Nam, d’autant plus qu’il a eu l’occasion de découvrir ces sites aux côtés de sa grand-mère. Tout au long du périple, Madame Tứ a fait preuve d’une grande énergie et d’un enthousiasme contagieux pour chaque activité : visites touristiques, découvertes culturelles et gastronomiques. Elle a particulièrement adoré Dà Nang et Quang Binh, deux destinations qui l’ont séduite par leurs paysages à couper le souffle et leurs nombreuses activités dynamiques.

À chaque nouvelle destination, Madame Tứ a tenu à porter des tenues traditionnelles pour immortaliser ces moments précieux. "Je voyage pour ne rien regretter plus tard", a-t-elle confié. Voyant la joie de sa grand-mère, Nam se réjouit des résultats de son initiative, heureux de partager ces souvenirs uniques avec elle.

Thai Hà/CVN