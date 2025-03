Chu Bao Quê, une vie consacrée aux chants populaires

Chu Bao Quê s'est vu décerner le Prix “ Công hiên ” (Contributions) 2025 dans la catégorie “Artiste inspirant” pour son engagement exceptionnel dans la préservation du quan ho (chants alternés) et d'autres genres d'art traditionnels, témoignant ainsi de ses efforts et son influence.

Né le 11 octobre 1967 à Viêt Yên, province de Bac Giang (Nord), Chu Bao Quê enchante par ses mélodies empreintes de l’âme vietnamienne, ravivant avec émotions les traditions culturelles à travers chaque chant.

L’intégration de la musique folklorique dans les compo-sitions contemporaines est une démarche adoptée par de nombreux musiciens. Mais Chu Bao Quê a su insuffler un nouvel élan à cet héritage, inspirant les jeunes artistes à en préserver la flamme.

Un gardien des valeurs culturelles

Plus qu’un simple interprète talentueux, Chu Bao Quê est aussi un chercheur et un pédagogue passionné. Il a consacré sa vie à la collecte, l’étude, la préservation et la transmission des chants quan ho traditionnels, du chèo (théâtre populaire) et d’autres formes d’arts folkloriques vietnamiens. Ses efforts lui ont valu de prestigieuses distinctions, notamment un record mondial de “l’artiste ayant composé, mis en scène, interprété et enseigné le plus grand nombre de chants quan ho et chèo traditionnels sans accompagnement musical”.

Lors de la soirée de remise des prix, Chu Bao Quê et son groupe de danse ont interprété cha, un rare air traditionnel du quan ho, minutieusement travaillé tant sur le plan sonore qu’émotionnel.

La mélodie douce et profonde de cha a transporté le public dans l’atmosphère d’un village d’antan, où le quan ho ne se limite pas à un chant d’amour, mais incarne une fresque raffinée de la vie spirituelle, en parfaite harmonie avec la nature.

Le Professeur Chu Bao Quê a confié : “En tant qu’artiste issu de la terre du quan ho, j’ai porté ce chant ancestral sur une grande scène. Je veux transmettre ma passion et ma motivation aux jeunes artistes, pour perpétuer l’âme de notre culture”.

Artiste profondément attaché aux traditions vietnamiennes, M. Quê met sa voix et son art au service de la préservation, de la valorisation et du rayonnement du patrimoine immatériel national. Par ses actions pédagogiques et son engagement dans la transmission des savoirs traditionnels, il joue un rôle actif dans le développement culturel et éducatif au Vietnam. Il consacre une part importante de son temps à former et guider la jeune génération, leur offrant des opportunités d’épanouissement et de réussite dans leur carrière musicale.

Sur scène, Chu Bao Quê ne se contente pas de chanter : il incarne chaque note et chaque parole, transportant le public dans un tourbillon d’émotions. Son timbre de voix rare et envoûtant sublime les airs de quan ho et de chèo, captivant aussi bien les amateurs que les connaisseurs de ces traditions musicales.

Une reconnaissance internationale méritée

Pour saluer ses contributions remarquables à la préservation et à la promotion des arts traditionnels vietnamiens, l’Organisation des records du Vietnam (VietKings) a proposé Chu Bao Quê pour un doctorat honoris causa auprès de l’Université des records du monde (WRU). Après évaluation, le WRU lui a officiellement décerné ce titre prestigieux en reconnaissance de son engagement dans la création, l’interprétation et la transmission des arts folkloriques vietnamiens, contribuant ainsi au rayonnement du patrimoine immatériel national à l’international.

Avant cette distinction, l’artiste avait déjà été honoré par VietKings avec un record national en 2020 pour avoir mis en scène et interprété l’air traditionnel Trâu cay vôi nông (bétel et chaux), sans accompagnement musical, sur une scène professionnelle avec un grand nombre de danseurs.

En mai 2023, lors de la 52e Rencontre des recordmen du Vietnam, il a également reçu le prestigieux “Disque d’or de la création et de la contribution”, décerné par l’Académie des records du monde (WRCA), sous l’égide de l’Alliance des records du monde (WorldKings).

Grâce à sa passion, son dévouement et son amour inconditionnel pour la culture vietnamienne, Chu Bao Quê demeure une icône de l’art traditionnel, un maître de la scène et une source d’inspiration inépuisable pour tous ceux qui aiment, protègent et promeuvent la richesse de la culture vietnamienne.

