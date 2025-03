De la modélisation à la décision environnementale

Au Vietnam, les chercheurs en informatique sont nombreux, compétents, dynamiques, bien formés et souvent francophones. Beaucoup d'entre eux ont étudié à l'Institut de la francophonie pour l'informatique (IFI) à Hanoï, fondé en 1993 par l'AUF. Alexis Drogoul, docteur en informatique, y est intervenu dès 1998 et en garde d'excellents souvenirs.

Un chercheur passionné au Vietnam

Le Dr Alexis Drogoul a obtenu son diplôme en informatique en 1990 puis son doctorat à l'Université Paris-VI en 1993. Il y a été professeur entre 1994 et 2004 avant de rejoindre l'Institut de recherche pour le développement (IRD), organisme de recherche public français, comme directeur de recherche en 2004.

Très vite, ses travaux et sa passion l’ont conduit sur les chemins universitaires du Vietnam jusqu’à prendre le titre de représentant de l'IRD au Vietnam de 2017 à 2022 avec une extension aux Philippines.

Au Vietnam, il n’a de cesse de renforcer la capacité de recherche des équipes vietnamiennes sur la conception de modèles de systèmes d'aide à la décision environnementale. Il a été le premier à travailler sur la simulation de systèmes complexes basée sur des agents, principalement en développant la plateforme GAMA (http://gama-platform.googlecode.com).

Il est une fin connaisseuse du pays en forme de S grâce à son esprit de coopération. Il a ainsi été chercheur-associé dans trois équipes de recherche vietnamiennes : MSI (IFI, Hanoï) de 2007 à 2010 puis DREAM (à l’Université de Cân Tho, Delta du Mékong) de 2011 à 2014, ainsi que pour ICTLab (à Université des sciences et technologies (USTH) de Hanoï.

Dans ces équipes, outre les activités de renforcement de capacités, il a œuvré sur l'application de la modélisation et de la simulation dans le contexte de l'adaptation au changement climatique, notamment en zone urbaine, dans le cadre de projets de recherche internationaux (AROUND, ICT Asia ISSUE, GENSTAR ou encore PICURS).

Ses travaux ont fait l'objet de plus de 200 articles en différentes langues, portant donc sur la simulation de systèmes socio-environnementaux, en vue de faciliter le travail interdisciplinaire et d'impliquer les acteurs sociaux dans la construction de modèles. À ce titre, il a participé à la définition des concepts fondamentaux de "modélisation basée sur les agents", tout en travaillant sur les applications de ce paradigme pour l'aide à la décision environnementale.

Une plus grande visibilité

L’IRD est présent depuis 1995 au Vietnam. Le travail et l’énergie d’Alexis Drogoul ont permis de mettre en valeur tout un savoir-faire sur la base de collaboration avec les collègues vietnamiens dans les secteurs des sciences sociales, des sciences exactes, de la santé et des sciences de l’environnement, dans le but de co-construire et de partager des connaissances scientifiques originales qui peuvent être appliquées au développement durable du pays.

L’IRD est également présent dans l’enseignement et l’encadrement d’étudiants et de jeunes chercheurs vietnamiens, dans le soutien à la création d’équipes de recherche innovantes, dans l’aide financière ou humaine à leurs programmes et dans l’élaboration de réseaux de scientifiques pluridisciplinaires et internationaux.

L’IRD au Vietnam, c’est 11 chercheurs expatriés, 20 personnels en contrat local, cinq personnels de la représentation, sept missions de plus de deux mois et 160 missions courtes par an, 2 millions d'euros/an de contrats gérés dont 300.000 euros en soutien direct aux partenaires, 1.200 heures de cours en Master, 33 étudiants en thèse, une communauté de 300 chercheurs dans dix laboratoires communs.

Mis en œuvre par un consortium dirigé par l'IRD, en collaboration avec l’Université de Cân Tho et l’Agence nationale de développement des sciences et technologies (NSTDA) de Thaïlande, le projet SIMPLE s'aligne sur les objectifs du partenariat vert UE - ASEAN pour le dialogue et la coopération en matière d'action climatique et de protection de l'environnement.

Ce dernier vise à sensibiliser au développement durable les jeunes publics du Cambodge, du Laos, de Thaïlande et du Vietnam à travers l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes éducatifs soutenus par des activités en réalité virtuelle.

Au Vietnam, le programme pédagogique et son univers virtuel se concentrent sur des problématiques clés telles que l'affaissement des sols et les intrusions salines dans le delta du Mékong. Huynh Quang Nghi, brillant chercheur francophone de l’Université de Cân Tho, travaille donc sur le cycle de l’eau dans le delta du Mékong, avec pour ambition de permettre à des enfants de comprendre comment remédier et s’adapter à l’affaissement qui affecte le delta.

L’excellente nouvelle du moment c’est que ce projet SIMPLE va connaître deux extensions grâce aux financements de l’IFV et de l’AUF. L’un s’appellera EVEIL et l’autre UNIVERS.

Tout un programme

Aujourd’hui, Alexis Drogoul est en mission à l'Université Thuy Loi de Hanoï au sein du Laboratoire mixte international ACROSS (IJL) qui est financé par les quatre partenaires du projet dont UMMISCO - une Unité mixte internationale de l'IRD - Institut français de recherche pour le développement ; Université Thuy Loi - principale université en matière de ressources en eau et de gestion de l'environnement, de prévention et d'atténuation des catastrophes au Vietnam, L'IRIT - l'un des plus grands laboratoires français d'informatique et l'Université d'architecture de Hanoï (HAU) – première université d'architecture du Vietnam, fondée en 1969 et sous l'administration du ministère de la Construction.

Du haut du bâtiment A1 de cette Université de l'arrondissement de Dông Da, il accueille de nombreux chercheurs et experts français pour des missions de courte durée (2 à 11 mois) à longue durée (2 à 4 ans) ainsi que des homologues vietnamiens pour travailler sur différents sujets. De quoi ouvrir la voie à des opportunités de collaboration pluridisciplinaire et de grandes satisfactions pour ce chercheur infatigable.

