Une génération en temps de Paix

À travers une visite de la prison de Maison centrale de Hanoï et des témoignages de jeunes, cette vidéo explore la perception de la paix chez une génération née après la guerre, entre mémoire historique, liberté individuelle et responsabilité de préserver l’avenir par le dialogue.

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>> Règlement du concours de vidéos 2026 : "La paix et la jeunesse"

>> La paix, entre nos mains

>> Là où commence la paix

>> Jeunesse - Éclaire la Paix

Cette vidéo aborde la signification de la paix pour une génération qui n’a jamais connu la guerre. À travers une visite de la Maison centrale de Hanoï et des témoignages de jeunes, elle montre comment la mémoire historique influence leur perception de la paix. Pour eux, la paix représente la liberté de voyager, de vivre librement et de construire leur avenir. La vidéo souligne également l’importance de connaître les sacrifices des générations précédentes. Enfin, elle rappelle que les jeunes ont la responsabilité de préserver la paix et de la construire grâce au dialogue et à la compréhension mutuelle.

Trần Thảo Nguyên - Lam Ngọc Quỳnh -

Nguyễn Hoài Phương - Trần Huy Hùng