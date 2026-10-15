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Francophonie
Et quelque part, la paix

Pour nous, la paix commence par des choses simples, lorsque les êtres humains savent s’écouter, se comprendre et accueillir leurs différences. À travers la culture, les jeunes peuvent créer des liens au-delà des frontières, afin de faire rayonner l’image du Vietnam et de permettre aux êtres humains, malgré leurs différences linguistiques, de trouver un terrain d’entente.

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Pour nous, la paix commence par des choses simples, lorsque les êtres humains savent s’écouter, se comprendre et accueillir leurs différences. À travers la culture, les jeunes peuvent créer des liens au-delà des frontières, afin de faire rayonner l’image du Vietnam et de permettre aux êtres humains, malgré leurs différences linguistiques, de trouver un terrain d’entente.

Et quelque part, la paix. 

Trần Bảo Trâm - Nghiêm Phạm Phuc Anh -

Nguyễn Hiếu Anh - Đinh Thái An -

Phan Trần Phương Anh

#paix #jeunesse #concours

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