Et quelque part, la paix

Pour nous, la paix commence par des choses simples, lorsque les êtres humains savent s’écouter, se comprendre et accueillir leurs différences. À travers la culture, les jeunes peuvent créer des liens au-delà des frontières, afin de faire rayonner l’image du Vietnam et de permettre aux êtres humains, malgré leurs différences linguistiques, de trouver un terrain d’entente.

>> "Français - un des ponts de la paix"

>> La jeunesse s’épanouit dans la paix

>> La paix et la jeunesse

>> Entre deux rives, une même voix

Pour nous, la paix commence par des choses simples, lorsque les êtres humains savent s’écouter, se comprendre et accueillir leurs différences. À travers la culture, les jeunes peuvent créer des liens au-delà des frontières, afin de faire rayonner l’image du Vietnam et de permettre aux êtres humains, malgré leurs différences linguistiques, de trouver un terrain d’entente.

Trần Bảo Trâm - Nghiêm Phạm Phuc Anh -

Nguyễn Hiếu Anh - Đinh Thái An -

Phan Trần Phương Anh