>> "Français - un des ponts de la paix"
>> La jeunesse s’épanouit dans la paix
>> Entre deux rives, une même voix
Pour nous, la paix commence par des choses simples, lorsque les êtres humains savent s’écouter, se comprendre et accueillir leurs différences. À travers la culture, les jeunes peuvent créer des liens au-delà des frontières, afin de faire rayonner l’image du Vietnam et de permettre aux êtres humains, malgré leurs différences linguistiques, de trouver un terrain d’entente.
|Et quelque part, la paix.
Trần Bảo Trâm - Nghiêm Phạm Phuc Anh -
Nguyễn Hiếu Anh - Đinh Thái An -
Phan Trần Phương Anh