Le ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba en visite officielle au Vietnam

Le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a présidé, le 3 septembre à Hanoï, la cérémonie d’accueil de la délégation cubaine conduite par le général d’armée Álvaro López Miera, membre du Bureau politique et ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba, en visite officielle au Vietnam, pour notamment participer aux célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Après la cérémonie officielle, les deux ministres ont eu un entretien. Le général Phan Van Giang a souligné que cette visite, organisée dans le cadre de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba et à l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1960-2025), revêtait une signification particulière, contribuant à renforcer les liens de solidarité et de coopération entre les deux pays, en particulier dans la défense.

Il a affirmé que, depuis 65 ans, les relations entre le Vietnam et Cuba constituent un symbole exemplaire de solidarité internationale, sincère et durable. Le Vietnam n’oubliera jamais le soutien précieux de Cuba durant les années les plus difficiles de la lutte pour son indépendance nationale, ainsi que dans l'œuvre actuelle de construction et de défense de la Patrie.

La phrase immortelle du dirigeant Fidel Castro : "Pour le Vietnam, Cuba est prête à verser son propre sang" demeure un symbole éclatant de cette amitié particulière.

Partageant les difficultés sans précédent que traverse actuellement Cuba, le ministre vietnamien a réaffirmé la volonté du Vietnam d'accompagner et de soutenir le pays dans la mesure de ses moyens.

Selon lui, la coopération en matière de défense demeure l'un des piliers essentiels de la relation bilatérale, favorisant par ailleurs les échanges dans d'autres domaines.

Les deux parties ont échangé sur la situation régionale et mondiale et sur leurs armées respectives. Le général Phan Van Giang a réitéré la politique extérieure constante du Vietnam : indépendance, autonomie, paix, amitié, coopération et développement ; diversification et multilatéralisation des relations ; attachement à la politique de défense des "quatre non" ; règlement pacifique des différends sur la base du droit international ; respect des mécanismes multilatéraux, en particulier ceux dirigés par l’ONU et l’ASEAN.

Pour sa part, le général Álvaro López Miera a exprimé sa gratitude pour l'invitation à effectuer cette visite officielle et à assister aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam, qui coïncident avec le 65e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Amitié traditionnelle et particulière

Il a affirmé que les acquis du peuple vietnamien au cours de ces 80 dernières années constituaient une source d’inspiration et de motivation considérable pour le peuple cubain. Il a souligné que Cuba est fière de compter le Vietnam parmi ses nations sœurs et qu’elle est toujours prête à consolider les relations entre les deux armées, contribuant ainsi au développement de l'amitié traditionnelle et particulière entre le Vietnam et Cuba.

S’agissant des orientations futures, les deux ministres sont convenus de se concentrer sur plusieurs domaines clés : intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au niveau supérieur ; maintenir les programmes d’échanges de jeunes officiers et de délégations de repos ; renforcer le partage d’expériences et d’expertises dans les domaines d’intérêt commun ; approfondir la coopération en matière de travail de Parti et de travail politique au sein des armées.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir les activités de sensibilisation auprès des populations, des jeunes générations et de la communauté internationale sur les liens particuliers entre les deux pays et leurs armées, à l’occasion du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques ; de coopérer étroitement pour la réalisation du sixième épisode du documentaire "Deux cœurs, un même battement" ; de renforcer la formation des ressources humaines et la coopération dans l’industrie de défense.

À l'issue de l’entretien, les deux ministres ont signé le Plan de coopération triennal pour la période 2026-2028, jetant une base importante pour le développement futur des relations de défense entre le Vietnam et Cuba.

