Il donne des cours de natation gratuits depuis 21 ans

>> Le Vietnam loué pour ses efforts de réduction des accidents corporels des enfants

>> Alerte : éviter les accidents chez les enfants

>> Environ 236.000 personnes meurent chaque année dans le monde par noyade

Photo : NDEL/CVN

Selon des statistiques incomplètes de la province de Quang Tri (Centre), entre 2015 et 2023, plus de 120 enfants y ont tragiquement perdu la vie par noyade, causant de grandes souffrances aux familles et à la société. Cette situation touche profondément Nguyên Viêt Tuoc, l’enseignant à l’École primaire et secondaire de Hai Vinh, dans la commune de Hai Hung, district de Hai Lang, province de Quang Tri.

Il donne donc depuis 21 ans des cours de natation gratuits aux élèves défavorisés qui n’ont pas accès aux piscines privées, afin d’améliorer les compétences en natation des jeunes dans la communauté.

Des milliers d’élèves, après avoir appris à bien nager, sauront se sauver et sauver les autres dans des situations dangereuses en milieu aquatique, ce qui a toujours été le plus grand souhait de l’enseignant Tuoc.

Enseignement gratuit

L’image de l’enseignant Nguyên Viêt Tuoc ouvrant des cours de natation gratuits pour sauver des vies a inspiré non seulement les habitants de Quang Tri, mais aussi beaucoup d’autres personnes qui ont entendu parler de ses actions persévérantes et significatives.

Photo : NDEL/CVN

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de l’éducation physique et des sports de Dà Nang il y a plus de vingt ans, il a commencé à travailler à l’école de la commune de Hai Phong, district de Hai Lang, qui subissait plusieurs crues chaque année pendant la saison des pluies. Une fois les eaux réduites, les enseignants recevaient souvent la triste nouvelle de la noyade accidentelle d’un élève, faute de savoir nager. Bouleversé par ces tragédies, l’enseignant Tuoc a décidé de créer immédiatement un cours de natation gratuit dès le début des vacances d’été.

Les cours de natation étaient organisés sur la rivière Ô Lâu. Après seulement cinq séances, de nombreux élèves savaient déjà nager, ce qui rendait tout le monde heureux. La réputation de ses cours s’est rapidement répandue, et de nombreux parents ont amené leurs enfants pour qu’il leur enseigne la natation. En particulier, les élèves les plus doués ont ensuite été préparés par l’enseignant pour des compétitions au niveau du district et de la province, où ils ont souvent remporté des prix. Il a refusé toute rémunération pour ses cours, considérant son travail comme une manière d’aider les élèves à acquérir des compétences de vie.

Succès du cours

Photo : NDEL/CVN

Après deux ans, il a changé son lieu de travail pour l’École primaire de Hai Vinh, dans la commune de Hai Hung, district de Hai Lang. Il s’agit d’une région où des rivières et des canaux s’entrecroisent. De nombreux élèves ne savaient pas nager, ce qui entraînait des noyades chaque année.

M. Tuoc a mené une enquête pour évaluer les risques de noyade. Il a constaté qu’un grand nombre d’élèves ne savaient pas nager. Il a ensuite établi un plan concret avant de présenter une demande de cours gratuits aux autorités locales. La première demande n’a pas été acceptée. Il l’a renouvelé avec l’assurance de fournir des cours gratuits, expliquant son expérience précédente dans l’ancienne école. Cette fois, sa demande a été approuvée.

Une section du canal N4 de l’ouvrage hydraulique Nam Thach Han a été sélectionnée. Le courant léger, qui varie en fonction de l’ajustement des vannes d’irrigation, est considéré comme un environnement bénéfique permettant aux élèves de mieux gérer des situations d’urgence. Il a écrit sur un tableau : "Apprenez à nager pour éviter la noyade" et l’a placé sur les rives du canal, appelant et motivant les élèves à participer.

Le jour de l’inauguration, environ 25 élèves y ont assisté. Après quatre séances, cinq élèves pouvaient nager sur une distance de 5 à 7 m. À la dixième séance, les plus avancés pouvaient nager 15 m, et même les moins rapides pouvaient nager 5 à 7 m.

Après 15 séances, toute la classe pouvait nager 50 m sans assistance. Les succès de ces cours ont attiré de plus en plus d’élèves chaque été, avec parfois plus de 200 inscrits.

Il rappelle qu’il y a sept ans, une élève a raconté avoir sauvé un camarade de la noyade en utilisant les compétences acquises dans les cours de M. Tuoc. Cet acte héroïque a encore consolidé la détermination des élèves à apprendre la natation.

Dévouement sans faille

Chaque été, plusieurs familles en provenance des communes du district de Hai Lang viennent solliciter une place dans la classe de M. Tuoc pour leurs enfants. Elles soutiennent l’enseignant en nettoyant les rives du canal et en montant l’abri pare-soleil. Le canal N4 est animé de voix et de rires. M. Tuoc considère que son enseignement n’a pour but que de sauver des vies et non de gagner de l’argent. Il ne perçoit pas de rémunération pour ses cours, bien que son salaire ne suffise pas à subvenir aux besoins de sa famille.

Malgré les difficultés, il a investi dans l’achat de matériels supplémentaires tels que gilets de sauvetage, filets, et cordes fixées le long des berges du canal pour que les enfants puissent s’entraîner en toute sécurité. Il donne des cours de 06h00 à 07h30 et de 07h30 à 09h00 le matin, et de 15h00 à 16h30 et de 16h30 à 18h00 l’après-midi, avec trois séances chaque semaine. Une classe est composée de 25 élèves.

Héritage et aspiration

Photo : NDEL/CVN

Après 21 ans, son héritage n’est pas fait de satisfecit mais se compose de plus de 2.500 élèves compétents en natation et en techniques de prévention de la noyade. Mais M. Tuoc reste préoccupé par le nombre élevé de noyades d’enfants à Quang Tri et espère étendre ses cours gratuits pour toucher encore plus d’élèves.

L’histoire de l’enseignant Nguyên Viêt Tuoc est un témoignage inspirant de dévouement et d’engagement envers la sécurité et le bien-être des enfants. Son impact durable se mesure non seulement en nombre d’élèves formés mais aussi en vies sauvées et en compétences transmises.

Quang Huy - Thu Hà Ngô/CVN