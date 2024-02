Une femme Muong et son parcours pour faire connaître la viande fermentée

Nguyên Thi Thu Hoa, née en 1992 et issue de l’ethnie Muong, a un palmarès de prix et de récompenses que tout jeune Vietnamien rêverait pour clôturer l’année 2023 : elle était l’une des 29 jeunes exemplaires originaires de minorités ethniques ayant réussi dans les affaires honorés le 26 décembre 2023 par le Comité des affaires ethniques du gouvernement ; elle était l’une des 43 jeunes agriculteurs excellant dans les affaires à se voir décerner le prix Luong Dinh Cua, et l’une des “Dix jeunes prometteurs du Vietnam” dans les affaires, décernés par l’Union centrale de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Thu Hoa avait déjà remporté pendant deux années consécutives (2021 et 2022) le premier prix pour les “Initiatives de start-up des jeunes vietnamiens”.

D’un métier artisanal à une marque commerciale

Thu Hoa est l’une des rares jeunes femmes de l’ethnie Muong à réussir dans les affaires. Elle est la première à se lancer dans le commerce de viande fermentée de son ethnie pour faire connaître cette spécialité du district de Thanh Son, province de Phu Tho (Nord), au-delà de sa région, afin qu’elle soit consommée largement dans l’ensemble du pays.

La jeune femme est devenue connue lorsqu’elle a participé à la levée de capitaux de la 10e édition de la téléréalité business “Shark Tank Vietnam” en 2022. En tant que Pdg de la compagnie Truong Foods, elle a attiré les quatre “requins” et décroché un financement de 15 milliards de dôngs pour le développement de son entreprise. En 2022, Truong Foods a réalisé un chiffre d’affaires impressionnant de 52 milliards de dôngs. En 2023, l’entreprise a atteint une croissance de 30% de chiffres d’affaires en glissement annuel. En tapant le mot “thit chua” (viande fermentée) sur Google, Truong Foods apparaît parmi les premières propositions.

Parlant de son parcours, Hoa raconte qu’elle s’est lancée dans la fabrication de thit chua après le baccalauréat. En se mariant à l’âge de 18 ans, elle a été guidée par ses beaux-parents vers le métier artisanal de fabrication de la viande fermentée, un plat traditionnel du district de Thanh Son qui, à cette époque-là, était consommé uniquement dans la région sans être reconnu au niveau national. “Au début, mon objectif n’était que de faire du petit commerce pour nourrir ma petite famille. Mais plus je me lançais dans ce métier, plus je me passionnais et je me demandais un jour si je pouvais faire connaître cette spécialité culinaire plus largement, dans d’autres villes et provinces du pays, afin que tous les Vietnamiens puissent la déguster”.

Après avoir mené des petites affaires au niveau régional pendant un certain temps, Hoa a vu plus loin : créer une entreprise à portée nationale. Les ingrédients de viande fermentée comprennent du porc maigre, de la peau de porc, mélangés avec du sel, du sucre, de l’ail, du piment et de la poudre de riz grillé. Le porc maigre et la peau de porc sont tranchés en lamelles, mélangés, puis assaisonnés d’épices selon une proportion que chaque famille de Thanh Son garde secrète.

Mais la fabrication artisanale basée sur les expériences personnelles ne convient qu’au commerce de petite envergure. Pour une production plus importante visant les consommateurs au niveau national, Hoa a été confrontée à un gros défi : trouver une recette précise pour garantir une même qualité et saveur pour chaque unité produite.

Essais et échecs : des lots de viande à la poubelle

“J’ai besoin d’une recette précise avec ces trois éléments clés : la proportion d’assaisonnement, la durée, et les températures de fermentation. Il faut faire en sorte d’atteindre un niveau de qualité et de goût constants”, explique-t-elle. Elle précise notamment l’étape d’assaisonnement : “Si je mets trop de sel ou trop de sucre, la viande sera trop aigre, si je n’en mets pas assez, elle manquera de saveur”. Pendant les années de test, il y a eu des jours où elle ne dormait que deux heures par jour, car elle devait rester éveillée toute la nuit pour modérer les températures de la viande en cours de fermentation.

Hoa avoue qu’elle a dû jeter des dizaines de kilos de viande lors de cette période d’essai. “Je me souviens très bien avoir jeté un lot de viande d’une valeur d’environ 15 millions de dôngs avec lequel j’espérais trouver la recette finale. Ce jour-là, je mettais la viande dans une boîte, vérifiais et ajustais les températures toutes les une à deux heures. Après plus d’une journée sans dormir, j’étais si fatiguée que je me suis endormie. Quand je me suis réveillée à 04h00 le lendemain, la viande avait subi une fermentation excessive à cause de l’augmentation des températures, le fond de la boîte plastique était même un peu cabossé. J’ai éclaté en sanglots en regardant la viande avariée. À ce moment-là, je me sentais à la fois frustrée, me reprochant constamment : +Pourquoi ne me suis-je pas réveillée à l’heure ? Pourquoi ai-je dormi trop longtemps ?+”

Ainsi, il lui a fallu près de deux ans pour tester plus de 20 recettes et finalement trouver la recette idéale. Des employés parlent de Hoa comme d’”une femme pleine d’énergie, gardant toujours une vision optimiste. Face aux difficultés, elle n’abandonne pas, elle va jusqu’au bout pour trouver des solutions”.

Thu Hoa a lancé la marque Truong Foods en 2015 avec au début deux sortes de viande fermentée dans des boîtes plastiques et des tubes de bambou. Pourquoi Truong Foods ? Truong signifie long et durable. Elle l’a choisi avec le désir de construire une marque alimentaire durable et à long terme. Sur le segment des aliments fermentés, Hoa espère qu’en parlant de viande fermentée, les consommateurs pensent immédiatement à Truong Foods. Elle a fixé trois valeurs pour ses produits “Ngon - Sach - Thât” (Délicieux - Propre - Vrai). “Ce sont les trois mots d’ordre que je dois respecter rigoureusement”.

Truong Foods dit non aux conservateurs

Sur le marché des aliments fermentés, les clients sont sensibles aux questions de sécurité sanitaire et à l’utilisation de conservateurs et d’arômes. Hoa a son secret pour avoir un produit fini à la fois délicieux et sain sans utiliser de conservateurs. “J’avais fait des recherches sur les conservateurs dont l’utilisation était autorisée et j’ai acheté 10 types pour les étudier et essayer. Mais chaque fois qu’un conservateur est ajouté, la saveur de la viande change immédiatement, ne gardant pas la saveur authentique traditionnelle. J’ai décidé de ne pas les utiliser. Finalement, j’ai trouvé la solution : le film hermétique et plusieurs autres techniques, dont la pression de la viande et l’emballage rapide pour qu’elle ait le moins de contact possible avec l’air”.

Normalement, la viande fermentée ne se conserve que sept à dix jours, mais Hoa a réussi à la garder jusqu’à un mois à des températures normales et jusqu’à deux mois au réfrigérateur. “Pour garantir la saveur et la qualité, le plus important est la sélection des ingrédients. Notre viande de porc répond aux normes VietGAP (bonnes pratiques agricoles du Vietnam) et les chaînes de production sont conformes aux normes internationales ISO 22000 en matière de sécurité sanitaire des aliments”.

Jusqu’à présent, l’entreprise compte six produits certifiés OCOP (À chaque commune son produit) 4 étoiles. En particulier, chaque boîte de viande fermentée Truong Foods est accompagnée d’une petite bouteille de sauce chili dont la recette appartient également à Hoa, avec une saveur spéciale, adaptée pour être servie avec sa viande fermentée. L’entreprise emploie une centaine d’employés dont 40% sont issus de l’ethnie Muong et dispose de 9.000 points de vente dans le pays.

Pour écouler largement ses produits sur le marché domestique, Hoa a fixé une stratégie pour Truong Foods. Cette année, elle va créer une nouvelle gamme d’aliments d’amuse-gueule pour les bars à bière. Truong Foods continue d’améliorer son design, ses emballages et sa méthode de vente. Pour suivre la tendance de l’e-commerce, Hoa a introduit ses produits sur des plateformes comme Shopee. Elle réalise également une à deux sessions de streaming en direct chaque semaine sur son compte personnel Facebook, pendant deux-trois heures et qui attirent 60-70.000 vues, avec un chiffre d’affaires de 150-200 millions de dôngs.

Regardant son parcours, la femme d’affaires de 32 ans confie : “Il est évident que bon nombre d’entrepreneurs comme moi ont échoué une ou deux fois. Mais ce sont de précieuses leçons qui m’aident à devenir de plus en plus mature dans le commerce en vue de construire une entreprise plus forte, créant plus d’emplois pour la population locale et faisant connaître la spécialité de notre terre natale...”.

L’objectif de l’entreprise est que d’ici 2025, le chiffre d’affaires atteigne 420 milliards de dôngs et devienne la marque numéro 1 de viande fermentée au Vietnam. Outre les affaires, Hoa cherche à aider les paysans de sa province à promouvoir les produits OCOP.

“J’espère que les produits agricoles et les spécialités de Phu Tho seront de plus en plus consommés dans l’ensemble du pays”.

