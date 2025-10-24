Vietnam - Bulgarie

Une étroite coordination dans la mise en œuvre du partenariat stratégique

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré le Premier ministre bulgare Rosen Zhelyazkov à Sofia le 24 octobre, dans le cadre de sa visite officielle en Bulgarie.

Le Premier ministre, Rosen Zhelyazkov, a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique, affirmant que le Vietnam est l'un des partenaires les plus importants et les plus fiables de la Bulgarie en Asie du Sud-Est.

L'hôte a considéré cette visite et l'établissement du partenariat stratégique, qui coïncident avec le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, comme une étape historique dans les relations entre les deux pays, insufflant un nouvel élan à leur amitié traditionnelle et la propulsant vers de nouveaux sommets.

De son côté, le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam chérissait son amitié traditionnelle avec la Bulgarie et gardait toujours à l'esprit l'aide précieuse apportée par le peuple bulgare, tant dans sa lutte passée pour la libération nationale que dans sa cause actuelle de développement national. Il a informé son hôte des résultats de ses entretiens avec le président Roumen Radev et de l'adoption d'une Déclaration commune sur le renforcement des relations bilatérales en un partenariat stratégique. Cette étape importante ouvre un nouveau chapitre et insuffle un nouvel élan à une coopération approfondie, substantielle et efficace au bénéfice des deux peuples.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique, de multiplier les visites et les rencontres mutuelles de haut niveau entre les partis, les États, les gouvernements et les parlements des deux pays, et de promouvoir les échanges interpersonnels.

Ils ont souligné le rôle des deux ministères des Affaires étrangères dans le renforcement de la coopération bilatérale et se sont engagés à conjuguer leurs efforts pour mettre en œuvre le partenariat stratégique et exploiter efficacement les mécanismes existants, tels que le Comité intergouvernemental et le Comité de coopération scientifique et technologique. Ils ont également convenu d'explorer de nouveaux mécanismes de coopération compatibles avec le renforcement des liens.

Soulignant que les liens économiques, commerciaux et d'investissement constituent le principal moteur des relations bilatérales, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité pour les deux pays d'exploiter pleinement les opportunités offertes par l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et d'étendre la connectivité logistique via les ports maritimes, avec pour objectif de doubler les échanges bilatéraux dans les années à venir.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam était prêt à faciliter l'entrée des produits bulgares sur son marché intérieur et celui de l'ASEAN, tout en espérant que la Bulgarie servira de porte d'entrée pour les produits vietnamiens vers l'UE, réduira les barrières commerciales et soutiendra les entreprises vietnamiennes à investir en Bulgarie.

La secrétaire général Tô Lâm a également proposé de renforcer la coopération dans des domaines traditionnels tels que l'éducation et la formation, la culture et le tourisme, la santé, le travail et l'agriculture. Il a appelé la Bulgarie à convaincre la Commission européenne de lever prochainement l'avertissement concernant les exportations de produits de la mer vietnamiens et d'accélérer la signature d'un accord intergouvernemental sur la collaboration dans le domaine de la santé.

Le Premier ministre Rosen Zhelyazkov a exprimé la volonté de la Bulgarie de collaborer étroitement avec le gouvernement vietnamien pour mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique.

Lors de la réunion, l'hôte et l'invité ont souligné le vaste potentiel de coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l'économie numérique, l'intelligence artificielle (IA), la cybersécurité et l'administration en ligne. Ils ont souligné leur engagement à faire de la science et de la technologie un pilier important du partenariat stratégique Vietnam - Bulgarie.

Le secrétaire général Tô Lâm a également appelé les autorités bulgares à continuer de soutenir les citoyens vietnamiens éligibles dans l'obtention de la nationalité bulgare et à favoriser l'intégration de la communauté vietnamienne dans la société locale, contribuant ainsi à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme entre les deux pays.

En outre, les deux parties ont convenu de maintenir une étroite coordination et un soutien mutuel dans les forums internationaux, notamment au sein des Nations unies et de l'ASEAN-UE, et de collaborer pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité énergétique et le développement durable.

Le secrétaire général a également saisi cette occasion pour transmettre au Premier ministre Zhelyazkov l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh à se rendre au Vietnam.

