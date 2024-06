Une équipe de recherche des restes des soldats tombés au Laos souffre ses 30 bougies

>> Gia Lai : inhumation des restes de soldats volontaires et experts vietnamiens morts au Cambodge

>> Nghê An : inhumation des restes de soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos

>> Rapatriement des restes de soldats vietnamiens tombés au Laos

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni des représentants des ministères vietnamien et lao de la Défense, ainsi que des représentants de divers départements, secteurs et provinces du Nord du Laos et de la communauté vietnamienne à Oudomxay.

L'équipe de la région militaire 2 est l'une des huit équipes l'équipe de recherche et de collecte des restes des soldats tombés dans les villes et provinces du Laos. Au cours des 30 dernières années, l'équipe a trouvé et collecté les restes de 1.835 soldats tombés, qui ont été remis à 25 villes et provinces vietnamiennes. En plus de cela, l'équipe a accueilli des centaines de familles, répondant à les lettres concernant les informations sur des martyrs.

Le général de brigade Nguyên Hông Thai, commissaire politique adjoint, chef du comité directeur 515 de la région militaire 2 du ministère de la Défense, a salué et apprécié les réalisations obtenues par l'équipe au cours des 30 dernières années.

Photo : VNA/CVN

Il a également remercié le gouvernement et le peuple du Laos pour leur soutien sincère, impartial, efficace et amical, ainsi que les communauté vietnamiennes dans six provinces septentrionales du Laos et de Diên Biên pour avoir créé toutes les conditions favorables pour que l'équipe puisse accomplir avec succès ses tâches.

Au nom des six provinces septentrionales du Laos, Onkeo Unnalom, vice-président de la province d'Oudomxay, a exprimé sa gratitude pour les sacrifices des soldats volontaires et des experts vietnamiens dans la noble cause révolutionnaire internationale pour l'indépendance et la liberté du peuple lao.

Il a demandé aux autorités et à la population des six provinces septentrionales du Laos de considérer la recherche et l’exhumation des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés pendant les guerres comme le devoir et la responsabilité de chacun en vue de chercher, de confirmer les informations, de collecter et de rapatrier les restes des martyrs.

À cette occasion, le ministère vietnamien de la Défense et les autorités provinciales d'Oudomxay ont remis un satisfecit à l'équipe en reconnaissance de ses réalisations.

L'équipe de recherche et de collecte des restes des soldats tombés de la région militaire II a été créée le 17 juin 1994, conformément à une directive du ministre de la Défense vietnamien et à un procès-verbal conclu par le comité intergouvernemental Vietnam - Laos sur la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés pendant les guerres au Laos.

VNA/CVN