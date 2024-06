Une organisation non gouvernementale italienne appréciée pour son soutien au Vietnam

Une table-ronde intitulée "Le développement et la coopération internationale au Vietnam au cours des 25 dernières années" s'est tenue dans le cadre des activités organisées les 15 et 16 juin pour marquer le 25 e anniversaire de la fondation du Gruppo Trentino Di Volontariato (GTV).

Photo : VNA/CVN

L'ambassade du Vietnam en Italie a hautement apprécié le soutien dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la santé, de la culture, de l'environnement, de l'agriculture et du développement rural que le Gruppo Trentino Di Volontariato (GTV), une organisation non gouvernementale italienne, a apporté aux localités et communautés vietnamiennes en difficulté ces dernières années.

C’est ce qu’a déclaré une représentante de l'ambassade du Vietnam en Italie, Hoàng Thi Tuân Oanh, lors d’une table-ronde intitulée "Le développement et la coopération internationale au Vietnam au cours des 25 dernières années", tenue dans le cadre des activités organisées les 15 et 16 juin pour marquer le 25e anniversaire de la fondation du GTV.

Elle a souligné les réalisations du Vietnam en matière de réduction de la pauvreté et de développement durable, ainsi que l'engagement du gouvernement vietnamien à garantir les objectifs de développement durable afin que personne ne soit laissé de côté.

Photo : VNA/CVN

La présidente de GTV, Laura Paternoster, a déclaré à l'Agence Vietnamienne d’Information qu'avec une bonne coopération avec les autorités locales, les projets de GTV ont été bien mis en œuvre au Vietnam, ajoutant que l'organisation souhaite poursuivre ses investissements pour un système éducatif mieux intégré pour les étudiants handicapés dans la province de Xin Man de Hà Giang, l’autonomisation des femmes et la publicité touristique.

Lors d'une réunion avec le maire adjoint de la ville de Trente, Elisabetta Bozzarelli, Hoàng Thi Tuân Oanh a remercié Trente pour son soutien aux activités du GTV au Vietnam et s'est engagé à poursuivre la coopération avec l'organisation ainsi qu'avec d'autres partenaires de Trente dans des projets volontaires ainsi que la collaboration entre le Vietnam et Trente dans les temps à venir. Avec plus de 660 organisations bénévoles et plus de 5.000 bénévoles, Trente a été honorée comme capitale volontaire de l'Europe en 2024.

Le GTV a été créé en 1999 par un groupe de bénévoles à Trente pour soutenir les nouveau-nés vietnamiens. La ville a ensuite élargi ses opérations et réalisé des projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau potable et de l'assainissement, de la prévention du trafic des femmes et des enfants, de la protection de l'enfance et de l'aide d'urgence, ainsi que du développement durable. Les projets de l'organisation ont été mis en œuvre à Bac Giang, Bac Ninh, Cao Bang, Lai Châu, Hai Duong, Hung Yên, Binh Dinh, Dà Nang, Nghê An et Hà Giang.

VNA/CVN