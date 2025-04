Journée de la terre 2025 : nettoyer ensemble les plages

Photo : Gaia/CVN

Le programme a rassemblé près de 200 cadres et employés venus des entreprises partenaires. En une seule matinée, plus de 420 kg de déchets ont été ramassés, comprenant des sacs plastiques, du polystyrène, des bouteilles et sandales en plastique, ou encore des boîtes en polystyrène à usage unique, etc. Des déchets principalement rejetés par l’océan sur le rivage.

La présence des bénévoles n’a pas seulement permis de rendre la plage plus propre et plus belle, mais elle a aussi motivé les habitants locaux à s’unir pour protéger l’environnement.

Dô Thi Thanh Huyên, fondatrice et directrice du Centre Gaia partage : "Les déchets plastiques créent une grave crise environnementale, avec d’immenses îlots de déchets flottants dans les océans. À la plage de Phuoc Hai, les déchets marins s’échouent continuellement, impactant fortement l’écosystème et la vie des habitants. Ainsi, nous avons lancé ce programme, avec pour objectif de collecter les déchets, mais aussi de sensibiliser la communauté et de promouvoir un mode de vie durable et écologique".

Photo : Gaia/CVN

Avec pour thème "Notre pouvoir, notre planète", la Journée de la terre 2025 appelle la communauté mondiale à s’unir face à la crise climatique par des actions concrètes telles que la réduction des déchets plastiques, la reforestation, la protection de la biodiversité et la promotion d’un mode de vie écologique et durable.

Le Vietnam se classe au 4e rang mondial en termes de quantité de déchets plastiques rejetés dans les océans, avec entre 0,28 et 0,73 million de tonnes par an. C’est pourquoi la réduction des déchets plastiques et le nettoyage des océans sont des tâches urgentes pour protéger notre écosystème et notre vie.

Hông Minh - Câm Sa/CVN