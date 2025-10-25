Le chef de l'ONU achève avec succès sa visite officielle au Vietnam

Dans la soirée du 25 octobre, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a quitté Hanoï, clôturant avec succès sa visite officielle au Vietnam et sa participation à la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), à l'invitation du président vietnamien Luong Cuong.

Au Vietnam, António Guterres s’est rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et est allé déposer une gerbe de fleurs au Monument des héros et martyrs, rue Bac Son, à Hanoï.

Le secrétaire général de l’ONU a rencontré le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Le président Luong Cuong a dirigé la cérémonie d’accueil officielle, tenu un entretien et donné un banquet d’État en l’honneur de M. Guterres.

Les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement salué la visite officielle au Vietnam - la deuxième de António Guterres - à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation de l’ONU et du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, soulignant la signification particulière de ce déplacement, symbole d’un parcours de coopération et de développement partagé entre le Vietnam et les Nations unies.

Le chef de l’ONU a hautement apprécié le rôle, le prestige et les contributions remarquables du Vietnam au sein des Nations unies, notamment à travers l’organisation de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï et sa participation active aux opérations de maintien de la paix.

Il a affirmé que les Nations unies continueraient à accompagner et à soutenir les priorités de développement du Vietnam, dans l’esprit d’un partenariat de confiance et de long terme.

Étape importante dans les relations Vietnam - ONU

Le matin du 25 octobre, António Guterres a assisté à la cérémonie d’ouverture à la signature et à la conférence de haut niveau de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, organisées solennellement au Centre national des conférences à Hanoï.

Le président Luong Cuong et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont prononcé les discours d’ouverture.

À l’issue de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le secrétaire général de l’ONU ont tenu une conférence de presse conjointe pour informer des résultats de l’événement. Les deux dirigeants et des représentants de plus de 110 pays et de nombreuses organisations internationales et régionales ont participé à la session de haut niveau dans le cadre de la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï.

Cette visite et cette participation marquent une étape importante dans les relations entre le Vietnam et les Nations unies, reflétant le parcours de développement parallèle entre les deux parties.

