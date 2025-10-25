Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour le 47e Sommet de l'ASEAN en Malaisie

Le 25 octobre au soir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï pour la Malaisie, accompagné d’une délégation vietnamienne, afin de participer au 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes. Fait notable : le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et sa suite voyagent à bord du même appareil.

>> Accent sur le développement urbain intelligent et la coopération régionale

>> L’ASEAN examine les préparatifs du 47e Sommet et des sommets connexes

>> Sommet à Kuala Lumpur : l'ASEAN ouvre une nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

Dans la soirée du 25 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne ont quitté Hanoï pour se rendre en Malaisie afin de participer au 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes, qui se tiendront du 25 au 28 octobre 2025, à l'invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, président en exercice de l'ASEAN 2025.

Le 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et ses réunions connexes représentent le principal événement de l’année pour la présidence malaisienne de l’ASEAN 2025, réunissant les dirigeants des États membres, du Timor-Leste et des pays partenaires.

Photo : VNA/CVN

La participation du Premier ministre et de la délégation vietnamienne à ces réunions de haut niveau illustre clairement le message d’un Vietnam actif, proactif et responsable, contribuant aux côtés des autres États membres à préserver et renforcer le rôle central de l’ASEAN, tout en affirmant la voix responsable du bloc pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Ce déplacement réaffirme la ligne diplomatique du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures.

Il vise à renforcer la confiance entre partenaires et à concrétiser les orientations de politique étrangère définies par le XIIIᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la Conclusion N°59-KL/TW du Politburo sur l’orientation de la participation du Vietnam à l’ASEAN jusqu’en 2030, la Directive N°25-CT/TW du Secrétariat sur la promotion et l’élévation du niveau de la diplomatie multilatérale d’ici 2030, ainsi que la Résolution N°59-NQ/TW du Politburo sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte.

VNA/CVN