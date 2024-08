Le Vietnam s’attache toujours à la consolidation des liens avec l'Azerbaïdjan

Photo : VNA/CVN

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a affirmé que le Vietnam s’attachait toujours à la consolidation et au renforcement des relations d’amitié et de coopération avec les pays traditionnels, dont l'Azerbaïdjan.

Elle a exprimé sa joie du bon progrès des relations bilatérales, qui se traduit par le maintien des échanges de délégations à tous les niveaux. Les deux parties disposent de mécanismes de coopération bilatérale dans tous les secteurs et se soutiennent mutuellement dans les forums multilatéraux.

L'un des domaines de coopération les plus remarquables est l'éducation, l'Azerbaïdjan jouant un rôle central dans la formation du personnel vietnamien dans le pétrole et le gaz, les communications et la marine, a-t-elle déclaré.

La vice-présidente a souligné l'importance de poursuivre la collaboration dans divers domaines, en particulier les échanges culturels et interpersonnels et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux dans la région et aux Nations unies.

Le Vietnam est prêt à soutenir la candidature de l'Azerbaïdjan au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), a-t-elle déclaré, ajoutant que le Comité intergouvernemental Vietnam - Azerbaïdjan pour la coopération économique, commerciale et scientifique et technique devrait bientôt revoir les mécanismes existants et envisager d'en créer de nouveaux pour renforcer davantage la coopération bilatérale.

Sur les questions régionales et mondiales, elle a réaffirmé la politique étrangère cohérente du Vietnam en matière d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, ainsi que le soutien à un environnement de paix, de souveraineté nationale et au droit à l'autodétermination de toutes les nations.

Pour sa part, Elchin Amirbayov a souligné que cette année marquait le 65e anniversaire de la visite historique du Président Hô Chi Minh en Azerbaïdjan (1959-2024). La partie azerbaïdjanaise souhaite renforcer les relations amicales traditionnelles entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, des investissements et de la culture.

Il a proposé d'augmenter les échanges de délégations, notamment celles de haut niveau, et de coopérer dans le domaine du pétrole et du gaz.

Il a déclaré que l'Asie était la priorité absolue de la politique étrangère de l'Azerbaïdjan et que le pays attachait de l'importance aux relations avec les pays de l'ASEAN, dont le Vietnam.

Il a espéré que le Vietnam soutiendra l'Azerbaïdjan pour qu'il devienne membre du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN