Le 71e anniversaire du soulèvement de La Moncada du peuple cubain à Hai Duong

>> Le Vietnam félicite Cuba pour le 70e anniversaire de l’attaque de la Moncada

>> Hô Chi Minh-Ville : célébration des 70 ans du soulèvement de La Moncada à Cuba

>> Les 70 ans du soulèvement de La Moncada à Cuba célébrés à Bên Tre

Photo : VNA/CVN

L'événement était organisé par l'ambassade de Cuba au Vietnam, l'Union vietnamienne des organisations d'amitié (VUFO) et le Comité populaire provincial de Hai Duong.

Lors de l'événement, les participants ont passé en revue soulèvement de La Moncada et sa signification historique. L'attaque des jeunes patriotes cubains menés par Fidel Castro, le grand leader cubain, a ouvert une nouvelle étape de développement dans la révolution cubaine. Il a mené à la victoire la juste lutte du peuple cubain le 1er janvier 1959, marquant une étape importante dans l'histoire du pays.

Le vice-président de la VUFO, Nguyên Ngoc Hung, et le vice-président du Comité populaire provincial de Hai Duong, Nguyên Minh Hung, ont souligné que l'attaque constituait une étape brillante dans la lutte patriotique héroïque de Cuba.

Ils ont également félicité Cuba pour les réalisations importantes réalisées par le Parti, l'État et le peuple cubains et ont partagé les difficultés auxquelles Cuba est confrontée.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Hai Duong, Nguyên Minh Hung, a déclaré que le peuple vietnamien en général et Hai Duong en particulier se souviennent toujours du soutien et des sentiments du peuple cubain lors de la lutte passée du Vietnam pour la libération nationale, ainsi que de sa cause actuelle de de construction et défense de la Patrie.

Il a noté que depuis la création de l'Association d'amitié Vietnam - Cuba de la province en 2014 avec 130 membres, elle avait activement contribué à consolider et à développer l'amitié loyale et particulière entre les deux pays.

Joy Puentes Saldise, ambassadeur adjoint et chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Cuba au Vietnam, a affirmé l'amitié particulière entre les deux pays, ajoutant que le peuple cubain est reconnaissant du soutien inestimable du Vietnam.

Cuba se souviendra, préservera et entretiendra toujours les relations d'amitié et de coopération fondées par le dirigeant cubain Fidel Castro et le Président Hô Chi Minh.

Félicitant Hai Duong pour ses réalisations, la diplomate cubaine a souligné que Hai Duong et les localités cubaines disposaient d'un grand potentiel de coopération dans de nombreux domaines. L'ambassade de Cuba au Vietnam est prête à coopérer avec la province de Hai Duong pour mettre en œuvre et promouvoir cette coopération.

Auparavant, lors d'une réunion avec Puentes Saldise, le vice-président du Comité populaire provincial de Hai Duong, Nguyên Minh Hung, avait déclaré que la province souhaitait coopérer avec Cuba dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture de haute technologie.

Il espère que Cuba soutiendra les entreprises vietnamiennes qui investissent à Cuba et que les entreprises de Hai Duong envisagent d'investir à Cuba.

Pour sa part, Puentes Saldise a exprimé l'espoir que les relations étroites entre le Vietnam et Cuba en général et entre Cuba et Hai Duong en particulier continueront à se renforcer.

Cuba est disposée à partager son expérience avec Hai Duong en matière d'investissement et de développement dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Chaque année, Cuba offrira des bourses aux étudiants de Hai Duong.

Il espère que dans les prochains temps, Hai Duong enverra une délégation à Cuba pour rencontrer des investisseurs et explorer les opportunités de coopération.

À rappeler que l'attaque de la caserne Moncada du 26 juillet 1953 menée par un groupe de 135 soldats dirigé par le jeune juriste Fidel Castro contre la forteresse de la Moncada a marqué le début de la lutte pour l'indépendance et la liberté de la nation cubaine, ainsi qu'un jalon important de la Révolution cubaine vers la victoire finale.

VNA/CVN