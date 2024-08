La présidente du Sénat australien visite le Temple de la Littérature à Hanoï

>> La présidente du Sénat australien attendue au Vietnam

>> Le Vietnam et l'Australie renforcent leurs relations parlementaires

>> La présidente du Sénat australien entame sa visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

La présidente du Sénat australien Sue Lines a été informée de l'histoire de la formation et du développement de la première université du Vietnam, un lieu associé à la tradition studieuse de la nation.

La délégation australienne a visité de nombreux monuments architecturaux anciens tels que la Grande Porte du Milieu (Dai Trung Môn), le Pavillon de la constellation des lettres (Khuê Van Các), le jardin des stèles des docteurs, etc. et exploré des lieux dédiés à la préservation et à la valorisation des valeurs de la tradition éducative et à la présentation des valeurs exceptionnelles de la culture vietnamienne.

Sue Lines s'est vu remettre à cette occasion le livre Van Miêu - Quôc Tu Giám Thang Long" par le Centre d'activités culturelles et scientifiques de Van Miêu - Quôc Tu Giám.

Le Temple de la Littérature a été construit en 1070 et est devenu la première université nationale en 1076, sous la dynastie des Ly (1010-1225). Il est considéré comme un symbole du savoir et de l'éducation au Vietnam. Avec son architecture ancienne et ses valeurs humanistes uniques, le vestige contribue à enrichir le trésor culturel de la nation. Ces dernières années, le site est devenu une destination culturelle attrayante, attirant des foules de touristes nationaux et internationaux.

VNA/CVN