La présidente du Sénat australien entame sa visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

La première visite officielle au Vietnam de Sue Lines en tant que présidente du Sénat australien se déroule dans le contexte où le partenariat stratégique global entre les deux pays se développe de manière florissante.

Elle marque le parcours d'une cinquantaine d'années depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales. Elle contribue à rendre les liens entre les deux organes législatifs plus profonds et plus substantiels, les transformant en un pilier important du partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie, et répond aux aspirations et intérêts pratiques des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

VNA/CVN