Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération en éducation et en formation

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang qui a reçu lundi 22 juillet à Hanoï le conseiller spécial de l’Alliance d’amitié parlementaire Japon - Vietnam, Takebe Tsutomu, a déclaré que le gouvernement vietnamien a accordé l’attention voulue à l’élimination des goulots d’étranglement pour les projets d’éducation et de formation entre les deux pays.

>> Le Vietnam et le Japon travaillent ensemble pour renforcer l’efficacité du CPTPP

>> Des élèves hanoïens primés pour leurs idées lors d’une exposition au Japon

>> Japon - Vietnam : souvenirs du président du PCJ avec le secrétaire général du PCV



Takebe Tsutomu a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, et a rappelé ses bonnes impressions sur le défunt dirigeant lors de ses rencontres au Vietnam et au Japon.

Il a remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien aux programmes et projets de coopération entre les deux pays, notamment l’Université Vietnam - Japon, le Festival Japon - Vietnam, le Festival Vietnam à Hokkaido et le Festival Hokkaido à Ha Long.

L’Université Vietnam - Japon devrait devenir non seulement un établissement de formation universitaire, mais aussi un établissement d’entraînement répondant aux exigences des deux pays en matière de ressources humaines de haute qualité, a-t-il déclaré.

Takebe Tsutomu a également espéré que le gouvernement vietnamien soutiendra l’université pour organiser une cérémonie pour marquer son 10e anniversaire en octobre et s’associera au Japon pour faire de l’université un nouveau symbole du partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a remercié le conseiller spécial japonais pour ses sentiments et ses condoléances suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, soulignant que sous la direction du chef du Parti, les relations vietnamo-japonaises se sont développées de manière forte, globale et substantielle, avec l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique étendu en 2014 et de partenariat stratégique intégral en 2023.

Il a salué les efforts, l’enthousiasme et les grandes contributions de Takebe Tsutomu aux relations bilatérales, en particulier dans les domaines des échanges culturels et entre les peuples, et de la coopération décentralisée, qui renforcent l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre a également a espéré que le gouvernement japonais, les entreprises et les organisations continueront à aider l’université et ses diplômés, améliorant ainsi la qualité de la formation et l’attractivité de l’établissement.

Il a hautement apprécié l’initiative visant à amener les diplômés de l’Université Vietnam - Japon au Japon pour participer à des programmes d’apprentissage qui devraient les aider à améliorer leurs connaissances tout en aidant le Japon à faire face à sa pénurie de main-d’œuvre.

VNA/CVN