Mise en accusation de plusieurs individus

Le Parquet populaire suprême du Vietnam (Département 1) a publié l’acte d’accusation n°12956/CT-VKSTC-V1, poursuivant en justice plusieurs individus pour “ terrorisme visant à saper le gouvernement populaire” et “ activités visant à renverser le gouvernement populaire”, conformément à l’article 84 du Code pénal de 1999 et à l’article 109 du Code pénal de 2015.

Le Parquet a rappelé que les accusés sont invités à se présenter volontairement aux autorités de sécurité et de justice au Vietnam afin de bénéficier de la politique de clémence de l’État et d’exercer leur droit à la défense.

Les personnes poursuivies sont les suivantes : Đào Minh Quân (alias Đao Van), né en 1952 à Gia Định (aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville), de nationalité vietnamienne et américaine, actuellement résident à Santa Ana, Californie aux États-Unis. Il est accusé de “terrorisme” et d’“activités subversives” et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par le Département de la sécurité publique du Vietnam.

Phạm Lisa (alias Phạm Anh Đao, Lisa Pham), née en 1979 à Hô Chi Minh-Ville, de nationalité vietnamienne et américaine, actuellement domiciliée à South Carolina aux États-Unis. Déjà condamnée en 2005 pour “activités visant à renverser le gouvernement populaire” puis expulsée vers les États-Unis en 2006. Elle est cette fois inculpée de “terrorisme” et recherchée par les autorités vietnamiennes.

Huynh Thi Tham (alias Huynh Tammy Tham), née en 1981 à Kien Giang (aujourd’hui An Giang), de nationalité vietnamienne et américaine, résidant actuellement à Riverside, Californie (États-Unis). Elle est poursuivie pour “activités subversives” et fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

Dào Kim Quang (alias Francis Andre Solvang, Đào Van Tiên), né en 1953 à Binh Thuân (aujourd’hui Lâm Đông), de nationalité vietnamienne et norvégienne, résidant à Oslo en Norvège. Il est accusé d’“activités visant à renverser le gouvernement populaire” et fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

Lam Ai Huê (alias Lam Kim Huê, Huê Lam), née en 1968 à Kiên Giang (aujourd’hui An Giang), de nationalité vietnamienne et canadienne, actuellement résidente au Canada. Elle est poursuivie pour “activités subversives” et fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

Selon l’acte d’accusation, ces individus ont mené ou participé à des activités considérées comme terroristes et subversives à l’encontre de l’État vietnamien. Les procédures judiciaires sont engagées conformément aux lois pénales en vigueur.

VNA/CVN