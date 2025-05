Les Vietnamiens d’outre-mer gardent un lien indéfectible avec la Patrie

Photo : VNA/CVN

Parmi les 120 représentants invités à se joindre au défilé national figuraient Trân Phu Thuân, vice-président permanent de l'Union des associations vietnamiennes en Russie ; Pham Dinh Thuong, président de l'Association des Vietnamiens à Saitama, au Japon ; et le couple Nguyên Quang Thanh et Nguyên Thi My Vân, originaires des États-Unis.

Malgré des décennies passées à l'étranger, Trân Phu Thuân a qualifié le 30 avril de "date d'une grande importance nationale", clôturant un chapitre de la lutte contre les envahisseurs étrangers et inaugurant une nouvelle ère d'indépendance et d'unité. Il a salué la transformation et l'unité nationale du pays, qu'il a qualifiées de plus grande force intrinsèque.

De son côté, Nguyên Quang Thanh s'est dit honoré de participer à un événement aussi important. "Cela reflète la reconnaissance par l'État du rôle de la communauté vietnamienne d'outre-mer dans la promotion du bloc de grande union nationale et le processus de développement de la nation", a-t-il déclaré.

Parmi les 50 personnes honorées pour leur contribution à Hô Chi Minh-Ville, Trân Hai Linh, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et président de l'Association d'affaires et d'investissement Vietnam - République de Corée (VKBIA), a évoqué avec fierté la résilience du pays. Il a souligné comment le Vietnam est passé d'un passé ravagé par la guerre à une économie dynamique avec une influence mondiale croissante.

Il a souligné que la communauté d'affaires vietnamienne à l'étranger constituait une ressource précieuse pour une croissance durable, apportant expérience internationale, technologie et investissements. Elle peut également élargir les marchés d'exportation et soutenir les transitions écologiques et numériques.

Les entrepreneurs étrangers sont plus que de simples contributeurs économiques, a déclaré Trân Hai Linh, ajoutant qu'ils sont des ambassadeurs culturels, jouant un rôle crucial dans la diplomatie interpersonnelle.

Bien que géographiquement éloignées, Kiêu Linh Anh, résidant au Canada et Dinh Hung Cuong, au Japon, restent profondément attachés à leur pays. Ils s'efforcent de préserver la culture vietnamienne au sein de leur famille et de la transmettre aux jeunes générations.

VNA/CVN