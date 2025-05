La diaspora contribue à l’internationalisation des produits vietnamiens

La communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger est de plus en plus reconnue comme un acteur clé et un canal de distribution efficace, stimulant la croissance des exportations vietnamiennes, renforçant ainsi le rayonnement culturel et la position économique du pays sur la scène internationale.

>> Des objets précieux témoignent de l’affection entre le Président Hô Chi Minh et les Viêt kiêu

>> Camp d'été spécial à l’occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud

>> Trois scénarios face à une taxe américaine de 46% sur les exportations vietnamiennes

Photo : VNA/CVN

En 2016, environ 4,5 millions de Vietnamiens résidaient dans 109 pays et territoires, chiffres qui sont passés désormais à plus de six millions de personnes et plus de 130 pays. Autrefois concentrés sur le commerce à petite échelle, de nombreux entrepreneurs vietnamiens d’outre-mer possèdent désormais d’importants centres de vente au détail et gèrent de vastes réseaux de vente en gros, ce qui accroît la disponibilité des produits vietnamiens à l’étranger.

L’initiative vietnamienne visant à mobiliser les Vietnamiens d’outre-mer pour promouvoir et distribuer les produits vietnamiens à l’étranger (2020-2024) a jusqu’à présent donné d’excellents résultats. Des produits comme le café, les noix de cajou, les fruits du dragon, les mangues, l’artisanat, les vêtements et les aliments transformés ont été introduits à plus grande échelle sur les principaux marchés, notamment les États-Unis, l’UE, le Japon, la République de Corée et la Chine. Outre les exportations traditionnelles, les OV s’efforcent de se développer dans les catégories des nouveaux produits agricoles et des épices.

En 2019, année inaugurale du projet, le chiffre d’affaires total du Vietnam a atteint 516,96 milliards de dollars américains. Fin 2024, ce chiffre a atteint 786,29 milliards de dollars américains.

Promouvoir l’image de marque nationale à l’international

Compte tenu des complexités mondiales et régionales actuelles, et alors que le pays s’efforce d’atteindre un objectif de croissance du PIB de 8% cette année, les réalisations du projet ont contribué à maintenir une croissance stable des exportations et un développement économique plus large, a déclaré Nguyên Trung Kiên, président du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger.

Il a encouragé les Vietnamiens d’outre-mer à exploiter davantage leur "soft power" pour promouvoir l’image de marque nationale à l’international, a-t-il ajouté.

Nguyên Hông Huê, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et président de l’Association des entreprises vietnamiennes d’outre-mer (BAOOV), a déclaré que des politiques opportunes et stratégiques ont ouvert la voie à la promotion des exportations et à la construction d’une image de marque vietnamienne mondiale en exploitant la force de la communauté des Vietnamiens d’outre-mer.

Il a proposé la mise en place de politiques ciblées pour soutenir la prochaine génération d’entrepreneurs vietnamiens d’outre-mer afin qu’ils participent plus activement à l’écosystème de développement des produits vietnamiens.

Faisant écho à ce sentiment, Vo Van Nam, ressortissant vietnamien en République tchèque et directeur général adjoint de Tamda Group a.s., a indiqué que le nombre de produits vietnamiens vendus via le système du groupe a doublé, voire triplé, au cours des cinq dernières années. Cette expansion a permis d’introduire des produits vietnamiens dans plus de 10.000 points de vente appartenant à des Vietnamiens en République tchèque et en Slovaquie.

VNA/CVN