Une attention particulière doit être accordée à l'éducation politique et idéologique des journalistes

Une attention particulière doit être accordée à l'éducation politique et idéologique des journalistes afin de les aider à comprendre leur rôle de "soldats pionniers" sur les lignes idéologiques et culturelles du Parti, a déclaré Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de l'information et de l'éducation du Comité central du Parti, lors d'une séance de travail à Hanoï le 16 juin avec la délégation du Parti auprès de l'Association des journalistes vietnamiens (VJA).

Nguyên Trong Nghia a passé en revue la direction du Parti dans les activités de la VJA depuis son XIe Congrès national pour le mandat 2020-2025.

Il a félicité les journalistes de tout le pays pour leur développement et leur détermination. Il a exprimé l'espoir que la VJA continuera à remplir son rôle d'organisation sociopolitique et professionnelle clé, servant de "maison commune" aux journalistes à travers le pays et protégeant leurs droits et intérêts légitimes.

La délégation du Parti a été invitée à charger la VJA et ses sections à l'échelle nationale de diffuser largement les politiques et directives du Parti, les lois et règlements de l'État relatifs aux activités de presse ; diriger l’examen de la mise en œuvre sur cinq ans de la directive du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement de la direction du Parti sur les activités de la VJA dans le nouveau contexte.

Alors que 2025 marque le 100e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin 1925-2025), Nguyên Trong Nghia a demandé à la délégation du Parti de la VJA de préparer d'urgence des plans pour cet événement et le XIIe Congrès national de la VJA pour le mandat 2025-2030.

Lê Quôc Minh, secrétaire de la délégation du Parti de la VJA, président de la VJA, vice-président de la Commission pour l'information et l'éducation et rédacteur en chef du journal Nhân Dân (People), a rapporté que depuis le début de son mandat, la VJA a tenu plus de 256 cours de formation pour améliorer les compétences professionnelles et les connaissances politiques de près de 9.000 membres dans tout le pays.

Plus de 250 conseils ont été créés aux niveaux central et local pour traiter les violations professionnelles parmi les journalistes.

