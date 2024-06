Le président de l’AN reçoit les représentants des pays membres de l’UE au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu lundi, 17 juin, à Hanoï les ambassadeurs et les représentants des pays membres de l'Union européenne au Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân s’est réjoui de la coopération dynamique entre l’AN vietnamienne et le Parlement européen, saluant l’initiative de Bruxelles de mettre en place un mécanisme de coopération renforcée entre les deux organes législatifs.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a plaidé pour une coordination plus étroite entre les ambassadeurs des pays membres de l’UE et les députés vietnamiens, dans le but de promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines. Il a mis en avant l'importance de mettre en œuvre efficacement l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA).

En matière politique et diplomatique, les contacts et les échanges de délégations, en particulier de délégations de haut niveau, ont été renforcés ces derniers temps.

Les deux parties mettent en œuvre efficacement de nombreux accords de coopération et mécanismes de dialogue, créant un cadre pour promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la santé, de l’éducation, de la défens de la sécurité et la coopération au développement, la justice et l’agriculture.

Concernant l'économie, le président de l'Assemblée nationale a déclaré que l'UE est actuellement un partenaire économique et de développement très important du Vietnam, le plus grand partenaire d'aide non remboursable, et est le troisième marché d'exportation, le cinquième marché d'importation et le sixième investisseur au Vietnam.

De son côté, l'ambassadeur de l'UE au Vietnam, Julien Guerrier, a souligné le potentiel prometteur de la coopération entre le Vietnam et l'UE, en mettant l'accent sur des secteurs clés tels que l’économie verte, l'économie numérique, l'agriculture, la sécurité et la réponse aux défis climatiques.

Les représentants des pays membres de l'UE ont salué le rôle croissant du Vietnam sur la scène régionale et mondiale, ainsi que ses efforts constants en matière de droits de l'homme.

Concernant la proposition du président de l’AN, Trân Thanh Mân, de lever rapidement le carton jaune que la Commission européenne a imposé aux produits de la mer vietnamiens, les ambassadeurs de l'UE ont réaffirmé leur engagement à travailler étroitement avec les autorités vietnamiennes pour atteindre cet objectif.

VNA/CVN