Le ministre de la Police reçoit une délégation américaine

Le ministre de la Police, Luong Tam Quang, a reçu le 17 juin à Hanoï, une délégation du Conseil de l'industrie et des technologies de l'information des États-Unis, conduite par son président Jason Oxman.

Le ministre Luong Tam Quang a déclaré se réjouir du développement vigoureux des relations vietnamo-américaines et de l’établissement de leur partenariat stratégique intégral, soulignant que la coopération économique, commerciale et d’investissement demeurait un pilier important des relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Luong Tam Quang a proposé au Conseil de l'industrie et des technologies de l'information de valoriser son rôle en tant que passerelle entre les gouvernements et entreprises des deux pays pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissements entre les deux pays, notamment l'investissement des entreprises américaines de technologie de l’information au Vietnam.

De son côté, Jason Oxman a indiqué que son conseil comptait actuellement 80 entreprises membres qui sont toutes de premier rang aux États-Unis. Le conseil souhaite se renseigner sur l’environnement d’investissement et les politiques du Vietnam pour contribuer à l’intensification de la coopération entre les deux pays dans l’économie, le commerce et l’investissement, a déclaré le responsable américain.

Il a proposé au gouvernement et au ministère vietnamien de la Police de continuer à créer des conditions favorables aux entreprises américaines. Il a également exprimé sa volonté de maintenir une collaboration étroite avec des unités concernées du ministère vietnamien dans le partage d’informations et d’expériences dans des domaines d’intérêt commun.

VNA/CVN