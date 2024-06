La VNA lance un site web sur la protection des fondements idéologiques du Parti

À l'occasion du 99 e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin 1925-2024), Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, s'est rendu lundi 17 juin à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) et a appuyé sur un bouton pour lancer un site web dédié à la protection des fondements idéologiques du Parti.

Le site web spécial à l'adresse: https://happyvietnam.vnanet.vn présente diverses formes d'informations produites avec le soutien de la technologie numérique. C'est une adresse d'information complète sur les efforts de l'ensemble du système politique dans la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès du Parti.

Félicitant le collectif des dirigeants, reporters, rédacteurs, techniciens, personnels de la VNA à l'occasion de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam, Nguyên Trong Nghia, a déclaré que la VNA avait toujours bien accompli les tâches confiées par le Parti, l'État et le peuple.

Il a félicité la VNA pour sa créativité dans la diffusion d'informations visant à protéger les fondements idéologiques du Parti et à lutter contre les allégations mensongères des forces hostiles, à présenter de manière proactive et active les œuvres théoriques du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, au public national et étranger, créant une base de données en vietnamien et en langues étrangères sur les congrès du Parti et l'Assemblée nationale, contribuant avec les unités à protéger la souveraineté dans le cyberespace.

Le chef de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation a hautement apprécié l'ouverture par la VNA de la page "Protéger les fondements idéologiques du Parti", affirmant la position, le rôle ainsi que l'attention des dirigeants de la VNA à l'égard de ce contenu extrêmement important.

Nguyên Trong Nghia a proposé à la VNA de refléter de manière précise, vivante et rapide les politiques et directives du Parti et de l'État au peuple et aux amis internationaux, de transmettre les pensées et les aspirations du peuple au Parti et à l'État et de jouer un bon rôle dans la surveillance et la critique sociale.

La VNA n'a pas seulement pour mission de fournir des informations officielles aux agences de presse et aux citoyens, mais aussi de transmettre au monde des informations sur le Vietnam. Dans le contexte actuel d'intégration internationale profonde, la VNA doit bien accomplir son rôle de canal d'informations pour l'étranger, contribuant à aider l'opinion publique internationale et les partenaires à mieux comprendre le Vietnam et à développer des relations de coopération avec le pays, a déclaré Nguyên Trong Nghia.

Pour sa part, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a remercié l'intérêt de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation. Selon elle, dans la conjoncture actuelle, le Comité du Parti et les dirigeants de la VNA ont suivi de près les politiques et les directives du Parti et de l'État, n'ont cessé d'innover dans la direction et l'administration, de promouvoir la transformation numérique dans la production de l'information, de lancer de nombreux produits d'information multimédia et de diffuser largement les informations officielles sur les plateformes médiatiques, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de la propagande.

Ces derniers temps, la VNA a créé de nombreuses pages d'informations spéciales pour répondre aux exigences et aux tâches de développement du journalisme moderne, a-t-elle ajouté.

Le même jour, toujours à l'occasion du 99e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam, Nguyên Trong Nghia s'est également rendu et a présenté ses meilleurs vœux au journal Nhân Dân (Peuple) et à la Revue Communiste du PCV.

