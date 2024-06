Vietnam - Russie : échange de félicitations pour les 30 ans d'un traité d’amitié

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le président vietnamien Tô Lâm ont envoyé des lettres au président russe Vladimir Poutine, tandis que le Premier ministre Pham Minh Chinh en fait de même avec son homologue russe Mikhaïl Mishustin.

Dans ces lettres, les dirigeants des deux pays ont souligné l’importance historique du traité, soulignant son rôle en tant que document crucial annonçant une nouvelle ère de coopération multiforme entre le Vietnam et la Russie et jetant les bases pour élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique intégral.

Au cours des trois dernières décennies, des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays ont entretenu sans relâche leur amitié solide, renforcé et élargi la coopération bilatérale dans divers domaines au profit des peuples des deux pays et pour la paix, la coopération et le développement mondiaux et régionaux.

Ils se sont dits convaincus que cet anniversaire marquera le début d’une nouvelle phase de développement caractérisée par une confiance croissante et une collaboration encore plus substantielle et efficace entre les deux pays.

À cette occasion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, et son homologue russe Sergueï Lavrov ont échangé des lettres de félicitations.

VNA/CVN