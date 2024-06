Le PM demande d’enquêter sur les incendies meurtriers à Hanoï et Bac Giang

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté ses condoléances aux familles des sept victimes tuées dans deux incendies à Hanoï et dans la province septentrionale de Bac Giang le 16 juin, tout en demandant des efforts supplémentaires pour en déterminer les causes et traiter rapidement les conséquences.

>> Télégramme officiel du PM concernant l’incendie survenu à Hanoï le 24 mai

>> Incendie : le PM envoie une lettre louant l'action courageuse pour sauver les victimes

>> Incendie : l'éducation communautaire sur la prévention, le contrôle et le sauvetage

Dans une dépêche officielle envoyée le 17 juin aux responsables des ministères, des secteurs de Hanoï, de Bac Giang et d’autres provinces et villes relevant du pouvoir central, il a invité les Comités populaires de la ville de Hanoi et de la province de Bac Giang à offrir un soutien matériel et spirituel aux familles endeuillées.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement leur a demandé de se coordonner étroitement avec le ministère de la Police pour déployer des forces pour faire face aux conséquences, enquêter de toute urgence sur les causes des incendies, clarifier les responsabilités des groupements et des particuliers concernés et traiter strictement toute violation conformément aux dispositions de la loi.

Il a ordonné au ministère de la Police de se coordonner avec les ministères, secteurs, agences et localités concernés pour maintenir la mise en œuvre sérieuse, drastique, efficace et substantielle des documents et directives du gouvernement et du Premier ministre sur la prévention et le contrôle des incendies ; d’examiner, de classer et d’adopter immédiatement des solutions efficaces de sécurité incendie pour les maisons de location, en particulier celles à plusieurs étages et à plusieurs appartements ; et de traiter catégoriquement les actes répréhensibles.

Le ministère de l’Information et de la Communication et le ministère de l’Éducation et de la Formation doivent se coordonner avec les Comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central pour accroître les avertissements de risques d’incendie et d’explosion, en particulier pendant les journées chaudes ; et continuer à vulgariser les connaissances et les compétences en matière de sécurité incendie, d’évacuation auprès des élèves et enfants pendant l’été sous des formes appropriées.

Le chef du gouvernement a exhorté le ministère de l’Industrie et du Commerce et les comités populaires locaux à examiner et à guider les gens dans la gestion et l’utilisation de l’électricité en toute sécurité, et à lutter contre la mauvaise utilisation de l’électricité, contribuant ainsi à limiter les incendies et les explosions liés à l’électricité.

Tôt le matin du 16 juin, trois personnes, dont un enfant, sont mortes dans un incendie dans une maison à deux étages du quartier de Da Mai de la ville de Bac Giang, province de Bac Giang. Pendant ce temps, un autre incident s’est produit dans la soirée du même jour dans une maison de six étages du quartier de Dinh Công de l’arrondissement de Hoàng Mai à Hanoï, tuant trois enfants et leur grand-mère.

VNA/CVN