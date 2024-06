La 7e session de l’Assemblée nationale se focalisera sur des questions législatives clés

Les députés débattront d’un large éventail de projets de loi, notamment les lois amendées sur les notaires, la taxe sur la valeur ajoutée, sur les syndicats, la culture, la loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur la pharmacie.

Au menu des débats figureront également les lois sur le patrimoine, la géologie et les minéraux, l’aménagement urbain et rural, la prévention et la lutte contre les incendies et le sauvetage, la défense aérienne populaire, la justice pour les mineurs et loi amendée sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains.

Les députés voteront en faveur de l’adoption de la loi amendée sur les archives et d’une résolution sur la création des missions de surveillance thématique de l’Assemblée nationale pour 2025.

Les débats porteront également sur les principales politiques d’investissement, notamment pour le tronçon Gia Nghia (Dak Nông) - Chon Thanh (Binh Phuoc) du projet d’autoroute Nord-Sud à l’Ouest, les ajustements de la politique d’investissement pour le programme cible national de développement socio-économique des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques de 2021 à 2030.

D’autres points cruciaux à l’ordre du jour comprennent la planification de la capitale Hanoi pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu’en 2050, un projet global d’ajustement de la planification générale de la capitale Hanoï jusqu’en 2045 avec une vision jusqu’en 2065 et la politique d’investissement pour le programme cible national de développement culturel pour la période 2025-2035.

