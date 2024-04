Florilège de prix au 3e concours sur la protection des fondements idéologiques du Parti

Photo: VNA/CVN

Parmi près de 620 œuvres journalistiques de plus de 50 organes de presse en lice dans les catégories : prix pour la presse centrale, prix pour la presse locale et prix pour la presse magazine, le jury a sélectionné 38 œuvres pour attribuer 3 premiers prix, 7 deuxièmes prix, 13 troisièmes prix et 15 prix d’encouragement. Le comité organisateur a également récompensé cinq organes de presse avec le plus grand nombre de candidatures.

Le concours a montré que protéger les fondements idéologiques du Parti consiste non seulement à protéger le Programme politique et les lignes directrices du Parti, les politiques et les lois de l’État mais aussi à contribuer à protéger le régime et les grandes réalisations de révolution vietnamienne, a déclaré le général de corps d’armée Trinh Van Quyêt, membre du Comité central du Parti, vice-président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam et chef du comité de pilotage du concours.

La cérémonie est honorée par la présence du général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjointe de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense ; du général Luong Cuong, membre permanent de la Commission militaire centrale et président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam ; du Professeur-Docteur Nguyên Xuân Thang, président du Conseil théorique central et directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh ; et du secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti, Nguyên Trong Nghia.

VNA/CVN