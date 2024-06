Des responsables vietnamiens et chinois s'engagent à resserrer leurs liens

Le Parti et l'État vietnamiens attachent une importance particulière au développement de relations stables, saines, durables et à long terme avec la Chine, les considérant comme une ligne directrice cohérente, un choix stratégique et une priorité absolue dans leur politique étrangère intégrales, a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale Trân Quôc Phuong.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une réception à Hanoï le 17 juin pour le vice-président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Fu Ziying, Trân Quôc Phuong a déclaré qu'au cours des dernières années, les liens entre les deux Partis et les deux pays se sont fortement développés, tant en largeur qu'en profondeur, comme en témoignent les échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, les dialogues, les consultations et la coordination étroite lors des forums interparlementaires régionaux et mondiaux.

Selon lui, les deux parties se sont mises d'accord sur les principales orientations de la coopération entre les organes législatifs et ont signé un nouvel accord de coopération au contenu actualisé, fournissant un cadre juridique pour élever les relations de coopération bilatérales.

Trân Quôc Phuong a proposé un engagement continu à tous les niveaux, notamment des réunions régulières, une mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération existants et une collaboration plus approfondie dans divers domaines. Il a également plaidé en faveur d'échanges accrus entre les localités, d'interactions entre les peuples et de partage des connaissances liées aux fonctions législatives.

Photo : VNA/CVN

Fu Ziying, pour sa part, a déclaré que l'amitié traditionnelle sino-vietnamienne, fondée et entretenue par des générations de dirigeants, est un atout commun inestimable des Partis, des États et des peuples des deux pays, qui doit être hérité et préservé dans les temps à venir.

Affirmant que la Chine considère toujours le développement des relations avec le Vietnam comme une direction prioritaire dans sa diplomatie de voisinage, Fu Ziying a souligné qu'à l'avenir, une priorité cruciale est de concrétiser les perceptions partagées par les dirigeants des deux Partis et des États, en héritant et en promouvant l'amitié traditionnelle bilatérale en vue de renforcer davantage le partenariat de coopération intégrale bilatérale et de construire une communauté stratégique sino-vietnamienne de destin.

Il est convaincu que les efforts continus et les actions concrètes mèneront à un partenariat florissant qui profitera aux peuples des deux pays.

VNA/CVN