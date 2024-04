Thua Thiên Huê : les efforts de développement touristique portent leurs fruits

Selon le Service provincial du tourisme, depuis début 2024, Thua Thiên Huê a accueilli plus de 891.000 visiteurs, dont près de 447.000 étrangers, en hausse respectivement de 40% et 74% sur un an. Les revenus totaux du tourisme sont estimés à 1,7 billion de dongs (68 millions d'USD), en hausse de 20%.

Le mois dernier, une ligne ferroviaire appelée "Connexion des patrimoines du Centre" reliant Huê et à la ville voisine de Dà Nang a été mise en service.

Pendant environ trois heures de ce voyage, les touristes peuvent admirer la magnifique beauté naturelle le long du col Hai Vân, surnommé "Thiên ha dê nhât hùng quan" (la plus merveilleuse des merveilles du monde) et également parmi les dix plus belles routes du monde, sélectionnés par le célèbre magazine américain Travel & Leisure, avec d'un côté la cordillère de Truong Son et de l'autre la mer, avant d'atteindre Dà Nang, qui possède l'une des six plus belles plages de la planète.

Sur le chemin du retour, de Dà Nang à Huê, ils pourront poser les pieds dans l'ancienne capitale féodale et visiter ses divers sites patrimoniaux.

En particulier, lors des voyages au départ de Huê pour Dà Nang et vice versa le matin ou l'après-midi, les touristes peuvent profiter des splendides scènes de lever ou de coucher du soleil sur Lang Cô, l'une des plus belles baies du monde, et déguster des spécialités locales.

La province prévoit d'organiser un large éventail d'activités culturelles et sportives dans le cadre du Festival de Huê 2024. Organisé depuis 24 ans, c'est l'un des principaux événements artistiques internationaux au Vietnam.

Une cérémonie sera également organisée pour marquer les 15 ans de la reconnaissance de Lang Cô en tant que plus belle baie du monde.

Pendant ce temps, la porte de Hai Vân, un site historique nationale, sera officiellement ouverte aux visiteurs pendant les jours fériés du 30 avril (Libération du Sud et de la Réunification nationale) et 1er mai (Fête du travail).

