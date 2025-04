Une œuvre de Nguyên Gia Tri vendue à plus de 16 millions de dollars de Hong Kong

L’œuvre Les Trois Femmes de Nguyên Gia Tri a été vendue à plus de 16 millions de dollars de Hong Kong (2 millions de dollars américains), dépassant largement son estimation initiale grâce à sa rareté, son origine bien documentée, son excellent niveau de finition et son bon état de conservation.

Le tableau de l'artiste Nguyên Gia Tri (1908-1993) a ainsi atteint environ 2,07 millions d'USD lors de la vente aux enchères "En quête d'éternité : la collection Philippe Damas" (A Quest for Eternity: The Philippe Damas Collection), organisée par Christie's Hong Kong (Chine) le 29 mars.

Plus précisément, Les Trois Femmes (1934) a été vendu avec succès pour 16.105.000 dollars de Hong Kong, largement au-dessus du prix estimé de 4 à 6 millions de dollars de Hong Kong, se plaçant ainsi en tête des enchères. Selon HENI News, l'œuvre avait déjà été vendue à deux reprises auparavant.

Ce prix place Nguyên Gia Tri au quatrième rang des peintres vietnamiens les plus cotés, après Portrait de Mademoiselle Phuong de Mai Trung Thu (3,1 millions d'USD, 2021), ainsi que Famille dans le jardin (2,37 millions d'USD, 2023) et Forme dans le jardin (2,29 millions d'USD, 2022), deux œuvres de Lê Phô.

Le journaliste et observateur Ly Dôi a souligné qu'il s'agissait du prix de vente public le plus élevé jamais enregistré pour une œuvre de Nguyên Gia Tri. Il a ajouté que, compte tenu de l'existence de contrefaçons de ce tableau ayant circulé sur le marché clandestin, sa valeur réelle pourrait être encore plus élevée.

"Si ce tableau avait été mis en vente avant la pandémie de COVID-19, dans un contexte économique plus favorable, il aurait pu atteindre les 3 millions d'USD. L'estimation initiale cette fois-ci visait principalement à attirer les acheteurs, mais pour une œuvre de cette qualité, un prix dépassant les 10 millions de dollars de Hong Kong (soit environ 1,2 million d'USD) reste tout à fait naturel", a analysé l'expert.

Les Trois Femmes est une peinture à l'huile, un médium rare pour Nguyên Gia Tri, reconnu avant tout pour son talent dans la laque. Selon Ly Dôi, cette œuvre pourrait être le fruit de ses premières études à l'École des Beaux-Arts d'Indochine, influencées par la palette et le style de son professeur français, le peintre Joseph Inguimberty. De plus, son haut niveau de finition, son bon état de conservation et son origine clairement établie en font une pièce particulièrement précieuse.

Nguyên Gia Tri est l'un des tous premiers de combiner à la peinture à la laque traditionnel et de l'art occidental. Peintre féconde entre 1938-1944; Nguyên Gia Tri est l'une des quatre figures principales des beaux-arts vietnamiens modernes (à côté de Tô Ngoc Vân, Nguyên Tuong Lân et Trân Van Cân).

"En quête d'éternité : la collection Philippe Damas" est une vente aux enchères regroupant des œuvres d'art issues de la collection de Philippe Damas, un homme d'affaires du secteur financier ayant passé de nombreuses années en Asie et rassemblé des pièces exceptionnelles, notamment d'artistes vietnamiens de renom.

VNA/CVN