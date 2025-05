Un voyage immersif au cœur des traditions vietnamiennes

Réputée pour la diversité de ses héritages, Binh Dinh conjugue patrimoine archéologique, avec les vestiges de la culture Sa Huynh et les tours cham, et traditions vivantes telles que les arts martiaux ancestraux, le théâtre hat bôi, les chants bai choi, ou encore l’artisanat local et la gastronomie régionale. Un foisonnement culturel idéal pour développer un tourisme identitaire, singulier et durable...

Le train, reliant Quy Nhon à Diêu Tri, s’était transformé pour l’occasion en véritable scène itinérante. Les voyageurs ont pu, tout au long du trajet, découvrir l’histoire et les traditions de la région au travers des commentaires de guides passionnés, des haltes sur des sites emblématiques, tels que la tour Banh It ou le pont Luât Lê, ainsi que des performances artistiques embarquées.

Nguyên Thi Kim Chung, directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de Binh Dinh, nous explique l’enjeu de ce projet culturel et touristique.

"Ce train permet une approche beaucoup plus immersive et mémorable que tout autre moyen de transport. Les explications sur l’histoire et les légendes locales enrichissent considérablement l’expérience", souligne-t-elle.

Tout au long du voyage, la culture locale se sera exprimée de manière vivante: démonstrations d’arts martiaux traditionnels, représentations de bai choi (art populaire reconnu par l’UNESCO), et extraits de théâtre tuông ou hat bôi ont ponctué le trajet dans une ambiance festive.

L’expérience sensorielle était aussi au rendez-vous côté saveurs. Des spécialités locales telles que le nem cha, le tre, la sauce nuoc mam, ou encore le banh it la gai étaient proposées aux voyageurs, accompagnées de produits artisanaux issus du programme OCOP (Chaque commune, un produit). Mais le train a également mis à l’honneur les métiers traditionnels de Binh Dinh, comme le tissage de brocatelle, la poterie et d’autres savoir-faire séculaires.

"C’est ma première fois à Binh Dinh. J’ai trouvé cette approche culturelle très originale et captivante. J’ai adoré cette initiative", témoigne une passagère, émerveillée.

"Les plats sont délicieux, l’ambiance est joyeuse. C’est une trè belle façon de redécouvrir le voyage", confie une autre.

"C’est ma deuxième visite à Binh Dinh, mais la première à bord de ce train culturel. J’ai été impressionné par la qualité de l’accueil, la cuisine et la beauté des paysages. J’ai goûté un gâteau local, c’était un vrai délice !", raconte un touriste étranger, visiblement conquis.

À la suite de ce voyage test, les autorités de Binh Dinh vont évaluer les retombées de cette initiative afin de l’intégrer durablement à l’offre touristique régionale. Le "Voyage culturel vers la terre des arts martiaux" pourrait ainsi devenir l’un des piliers du tourisme local, alliant découverte, transmission et valorisation du patrimoine.

Dans une démarche volontariste, la province fait de la culture un levier stratégique de son développement touristique. En associant traditions, patrimoine et expériences sensorielles, Binh Dinh mise sur un tourisme identitaire, créatif et durable : un pari audacieux, à l’image de sa terre fière et résiliente.

