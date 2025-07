L'ASEAN renforce sa coopération environnementale globale et durable

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministère des Ressources naturelles et de la Durabilité environnementale (NRES), dans un communiqué du 22 juillet, a déclaré que cette réunion constituait la plus haute plateforme technique de l'ASEAN sur les questions environnementales, réunissant de hauts fonctionnaires des dix États membres afin de renforcer les politiques, les stratégies et la coopération régionales en matière de protection de l'environnement.

L'ASOEN-36 se concentrera sur la conservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles et les actions conjointes pour lutter contre le changement climatique.

La réunion de quatre jours débutera par des discussions sur la Déclaration conjointe de l'ASEAN sur le changement climatique, qui sera présentée lors de la 30e conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC COP30), afin de garantir une voix plus unifiée de l'ASEAN dans les négociations mondiales sur le climat.

Suivante, la réunion du Conseil d'administration du Centre de l'ASEAN pour la biodiversité (ACB) examinera l'orientation stratégique, les politiques, la mise en œuvre des programmes et d'autres aspects liés à la gestion de l'ACB pour la préservation de la biodiversité régionale.

Selon le NRES, le programme comprendra également le 19e Dialogue ASEAN - Japon sur la coopération environnementale (AJDEC), ainsi que des dialogues avec la République de Corée, l'Union européenne et les États-Unis.

L'ASOEN-36 réunira sept groupes de travail techniques couvrant des domaines tels que la biodiversité, le changement climatique, la gestion des déchets, les villes durables et la gestion des ressources en eau. Une réunion conjointe avec les partenaires du dialogue ASEAN + 3 - la Chine, le Japon et la République de Corée - aura également lieu.

Le ministère a déclaré que l'organisation de l'ASOEN-36 offre à la Malaisie l'occasion de présenter ses initiatives et réalisations en matière de durabilité environnementale, tout en renforçant la diplomatie régionale conformément aux principes MADANI de Malaisie.

Il a ajouté que cette édition de l'ASOEN met également l'accent sur la durabilité, conformément aux Lignes directrices pour la mise en œuvre des initiatives durables de l'ASEAN publiées par le NRES, en mettant l'accent sur la réduction de l'empreinte carbone, l'utilisation efficace des ressources et la gestion responsable des déchets.

Le NRES a ajouté que l'ASOEN-36 s'appuie sur les résultats de la 35e réunion de l'ASOEN tenue à Vientiane, au Laos, et poursuit son mandat de promotion des questions environnementales en vue de discussions plus approfondies lors de la Réunion ministérielle de l'ASEAN sur l'environnement (AMME).

Le communiqué ajoute que le NRES espère que l'ASOEN-36 accélérera les actions collectives et renforcera la collaboration régionale en faveur d'une protection environnementale plus globale et durable.

VNA/CVN