Trente ans du Vietnam au sein de l'ASEAN : de membre actif à partenaire constructif

À l'occasion du 30e anniversaire de cet événement, l'ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, cheffe de la délégation permanente de Hanoï auprès de l'ASEAN, s'est entretenue avec des correspondants de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Indonésie sur le parcours du Vietnam, ses contributions au sein de l'ASEAN et ses perspectives d'avenir dans cette nouvelle phase de développement du bloc.

Concernant les contributions les plus marquantes du Vietnam au cours des trois dernières décennies, l'ambassadrice a souligné que ce processus a été un effort constant d'intégration profonde et de participation responsable pour bâtir une ASEAN unie, forte et résiliente.

Le Vietnam a appris, s'est adapté et a activement participé aux côtés des autres pays membres, contribuant ainsi à définir l'orientation du développement et à bâtir les cadres de coopération du bloc.

Hanoï a non seulement écouté, mais aussi établi des liens, contribuant à harmoniser les différences et à développer les points communs entre les pays membres, ainsi qu'entre l'ASEAN et ses partenaires extérieurs.

Grâce à cet engagement, le Vietnam a joué un rôle déterminant dans la consolidation du concept ASEAN-10 en 1999, après l'adhésion du Laos et du Myanmar en 1998, puis du Cambodge l'année suivante.

L'ambassadeur a souligné que le Vietnam s'est acquitté avec succès de ses responsabilités tournantes au sein de l'ASEAN. Trois ans seulement après son adhésion à l'ASEAN en 1998, le Vietnam a accueilli avec succès le sixième sommet de l'ASEAN et a collaboré pour surmonter la crise financière régionale, adoptant le Programme d'action de Hanoï, qui a soutenu la coopération et concrétisé la Vision 2020 de l'ASEAN.

Durant sa présidence du Comité permanent de l'ASEAN de 2000 à 2001, le Vietnam a promu la mise en œuvre de l'Initiative d'intégration de l'ASEAN et adopté la Déclaration de Hanoï pour réduire les écarts de développement.

En 2010, alors qu'il assurait la présidence de l'ASEAN, le Vietnam a joué un rôle crucial dans la concrétisation de la vision de la communauté de l'ASEAN, en élargissant le Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) et en instaurant la Réunion renforcée des ministres de la Défense (ADMM+).

En 2020, face à la pandémie de COVID-19, le Vietnam a notamment proposé des initiatives clés telles que le Fonds de réponse à la COVID-19 de l'ASEAN, le Dépôt de fournitures médicales d'urgence et le Centre de réponse aux urgences sanitaires de l'ASEAN (AC-PHEED), faisant preuve d'un leadership rapide et flexible.

Le Vietnam a également coordonné avec succès les relations de l'ASEAN avec des partenaires majeurs tels que la Chine, l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la République de Corée, et actuellement avec le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. Avec d'autres membres, il a contribué à l'élaboration de documents stratégiques clés tels que la Charte de l'ASEAN et les Visions de la Communauté de l'ASEAN pour 2025 et 2045, ainsi qu'à des plans visant à améliorer la connectivité et à réduire les inégalités.

À l'avenir, le diplomate a souligné que la participation à l'ASEAN offrait de vastes opportunités au Vietnam : de la consolidation d'un environnement pacifique et stable dans la région à l'expansion de la coopération économique et au renforcement de sa position internationale.

Il a indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux avec l'ASEAN ont été multipliés par près de 25 depuis 1995, atteignant 83,6 milliards de dollars en 2024.

De plus, les accords commerciaux signés par l'ASEAN avec des partenaires clés, notamment le Partenariat économique régional global (RCEP), bénéficient directement à la population vietnamienne grâce à une coopération dans des domaines tels que la santé, l'éducation, l'environnement, la transformation numérique, le changement climatique et l'agriculture intelligente.

L'ASEAN représente également un environnement multilatéral clé pour le renforcement des capacités d'intégration internationale des responsables vietnamiens.

À l'horizon 2045, lorsque l'ASEAN aspire à devenir la quatrième puissance économique mondiale, le Vietnam continuera de jouer un rôle de leader responsable, en alignant ses intérêts nationaux sur des objectifs communs afin de générer des synergies propices à un développement dynamique et durable.

À cette étape clé de la réalisation de la Vision communautaire 2045, le Vietnam assume trois responsabilités principales au sein de l'ASEAN :

Premièrement, il préside le groupe de travail de l'Initiative d'intégration de l'ASEAN, à l'occasion de son 25e anniversaire, et pilote l'élaboration du plan de travail 2026-2030, qui vise à réduire les disparités et à promouvoir un développement équilibré et durable.

Deuxièmement, il coordonne les relations ASEAN - Nouvelle-Zélande (2024-2027), préparant avec ses partenaires la commémoration de leurs 50 ans et la transition vers un partenariat stratégique global, incluant un nouveau plan d'action pour 2026-2030.

Troisièmement, il coordonne les relations ASEAN - Royaume-Uni (2026-2030), s'efforçant d'achever le plan d'action 2022-2026 avec un taux de progression de 95%, préparant les célébrations du cinquième anniversaire des relations de dialogue et définissant un nouveau plan pour 2027-2031.

L'accomplissement de ces responsabilités, dans un contexte multilatéral difficile, constituera une contribution significative du Vietnam au renforcement de l'intégration régionale et du rôle central de l'ASEAN dans la région, a conclu l'ambassadrice du Vietnam.

